مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تستعرض مبادراتها في «لندن للكتاب»

تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في معرض لندن الدولي للكتاب 2026، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع النشر وصناعة المعرفة، وينعقد في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري في قاعة أولمبيا بالعاصمة البريطانية لندن ببرنامج نوعي.

وتأتي مشاركة المؤسسة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الفكرية والمعرفية الرائدة على مستوى العالم.

وتهدف المؤسسة، من خلال هذه المشاركة، إلى إبراز دورها المحوري في تعزيز منظومة المعرفة، وتمكين إنتاج ونشر المحتوى المعرفي، ودفع الحوار العالمي حول مستقبل المعرفة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة ودعمها وتمكين مسارات تبادلها.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تحرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على المشاركة الدائمة في هذا المحفل المعرفي العالمي الرائد، باعتباره من أبرز وأعرق الفعاليات الدولية في مجال نشر الفكر والمعارف وصناعة الكتاب، ومنصة متميزة تجمع أبرز الشخصيات في مجتمعات الأدب والعلوم مع الناشرين وجمهور القرّاء من مختلف أرجاء العالم.

كما تأتي هذه المشاركة تماشياً مع سعينا المتواصل نحو ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على أبرز إنجازاتها وإسهاماتها في دعم وتمكين الحراك المعرفي وتعزيز الإبداع والتميز الفكري والأدبي على الصعد كافة».

وخلال المعرض، تستعرض المؤسسة أبرز مبادراتها ومشروعاتها المعرفية الرامية إلى دعم إنتاج ونشر المعرفة، وتمكين الأفراد بالمهارات والخبرات الحديثة، وتعزيز الابتكار الفكري مثل:

«برنامج دبي الدولي للكتابة»، و«حوارات المعرفة»، و«أكاديمية مهارات المستقبل»، بما يسهم في تسليط الضوء عليها وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. كما تسعى المؤسسة، خلال الحدث إلى التعريف بجهودها المستمرة في تطوير مؤشرات المعرفة العالمية، وتصميم وتنفيذ البرامج التي تسهم في بناء مجتمعات معرفية قوية ومستدامة.