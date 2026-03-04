ورشة بدار الشعر في مراكش حول النص الشعري

تنظم دار الشعر بمراكش بالتنسيق مع المدرسة العليا للأساتذة بمراكش- جامعة القاضي عياض، غداً، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، يوماً دراسياً مخصصاً لمحور «تدريسية النص الشعري»، بمشاركة باحثين ونقاد. وتنطلق فقرات الفعاليات صباحاً، بتنظيم ورشة نموذجية تطبيقية في الكتابة الشعرية، يشرف عليها الدكتور العربي الحضراوي.

ومن تأطير الدكتور عبداللطيف السخيري، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وذلك بفضاء قاعة 3.فيما تنطلق الساعة الثانية عشرة ظهراً الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، والتي يتابع تسيير فقراتها الدكتور عبدالرحيم ناجح، حيث تشهد تقديم كلمتي المدرسة العليا للأساتذة بمراكش جامعة القاضي عياض، ودار الشعر بمراكش.

ثم تبدأ بعدها فعاليات الجلسة العلمية حول «تدريسية النص الشعري»، والتي تشهد تقديم مداخلات الباحثين: عبدالرحمن أبو جاوة، سالمة الراجي، عزيز عشعاش.وبعد المناقشة تختتم فعاليات اليوم الدراسي بتنظيم قراءات شعرية بمشاركة الشعراء:

مولاي رشيد العلوي، هاجر أيت مولاي علي، بوبكر وسلام، إلى جانب بعض الطلبة والأساتذة. ويأتي انطلاق هذا التنسيق المشترك بين دار الشعر بمراكش والمدرسة العليا للأساتذة بمراكش، ضمن برنامج التنسيق والتعاون المشترك مع جامعة القاضي عياض بمراكش.