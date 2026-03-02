إعلان الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي «نصوص مسرحية للكبار (2025-2026)»، التي تهدف إلى دعم وتنشيط التأليف المسرحي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت الكاتبة العمانية مريم عبدالله مبارك بالمركز الأول عن نصها المسرحي «وصية قبل أن أولد»، وفاز الكاتب الإماراتي أحمد عبدالله راشد بالمركز الثاني عن نصه «وجنى على نفسه»، وحل العماني بدر الحمداني في المركز الثالث عن نصه «المحطة».

وينال الفائز بالمركز الأول مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم، والثاني 50 ألفاً، والثالث 25 ألفاً، على أن يتم تكريم الفائزين في الدورة الـ«35» من أيام الشارقة المسرحية التي تنطلق في الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وتشترط الجائزة أن يكون المشارك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (ممن تزيد أعمارهم على 21 سنة)، ويكتب النص باللغة العربية الفصحى، إلا في الحالات التي يستلزمها البناء الدرامي، وأن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في مضامينها، ومستوفية لشروط الإنتاج بالدولة، مراعية للعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والأعراف، ويشارك المتسابق بنص مسرحي واحد.

كما تشترط الجائزة أن تكون النصوص المسرحية المقدمة للمسابقة معدة للنشر للمرة الأولى، وغير مطبوعة في كتاب أو منشورة سابقاً في الصحف أو الدوريات، أو على المواقع الإلكترونية، وألا تكون قد شاركت أو فازت في مسابقات مشابهة.

وستتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجائزة إبان دورة الأيام المسرحية المقبلة، وتحتفظ دائرة الثقافة بالشارقة بحقها في نشر الطبعة الأولى للنصوص الفائزة، وحقها في إنتاج العمل خلال العامين الأولين من إعلان الفوز، ويغلق باب قبول المشاركات في الأول من فبراير من كل عام.