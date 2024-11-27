«موموريا» في ندوة الثقافة..60 صورة آسرة تحفل بقصص الشعوب

ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53، افتتح بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، المعرض الفوتوغرافي الاستثنائي «موموريا» للمصور السعودي العالمي محمد محتسب، بحضور د. صلاح القاسم المدير الإداري للندوة، ود. سعيد حارب ود. عبدالرزاق الفارس وعبدالشكور تهلك ونخبة من المهتمين والإعلاميين.

ويعد محتسب أحد أبرز المصورين الحائزين على أكثر من 600 جائزة دولية خلال مسيرته الإبداعية، حيث تميزت أعماله بصور أشبه بلوحات فنية توثق تفاصيل الحياة اليومية للناس في مختلف دول العالم.

ثقافات

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى الثاني من ديسمبر، 60 صورة فوتوغرافية التقطت في أكثر من 20 دولة، منها الإمارات. تبرز هذه الصور بعمق ثقافات الشعوب وهوياتهم وحرفهم التقليدية، لتروي قصصاً إنسانية نابضة بالحياة.

وقد عبر المهندس والمصور محمد محتسب عن شغفه بالبحث عن «حكايات الشعوب المختبئة» بين تفاصيل حياتهم اليومية، موضحاً أن هذه الحكايات تشكل مصدر الإلهام الأساسي لعدسته.

جولة

وأوضح الفنان أن معرض «موموريا» مستمر في جولته داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انطلق من السعودية مروراً بالكويت والإمارات، ومن المقرر أن ينتقل لاحقاً إلى عُمان، والبحرين، وقطر، ليواصل رحلته في تعزيز الحوار الثقافي البصري.

وكشف المهندس والمصور محمد محتسب أنه إلى جانب المعرض، يقام ملتقى فني يجمع مصورين من الإمارات والسعودية، ويتضمن سلسلة من المحاضرات المجانية لعشاق التصوير.

وذكر بلال البدور أن ذلك الزخم الفني والثقافي الذي تشهده الندوة يؤكد على حسن ذائقة الجمهور وشغفه بكل ما هو جديد وعميق وجيد، حيث تحتضن الندوة في هذه الفترة فعاليات فنية عدة.

وأضاف البدور إن الاحتفاء بيوم الاتحاد عبر مزيد من التعاون مع جهات عدة داخل الدولة وخارجها يعزز روح الاتحاد وعمقه في ربوع الوطن العربي والعالم. وفي الختام كرم البدور مشاركي معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات في دورته السادسة.