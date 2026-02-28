صناعة العنوان في التراث..اكتشاف الدوائر والقانون الغائب

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون بدبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان: «صناعة العنوان في التراث العربي:

اكتشاف الدوائر والقانون الغائب»، قدمها الأستاذ فهد علي المعمري، الباحث في التراث الشعبي والأدب العربي، وذلك بحضور لافت من المهتمين بالأدب والتراث في الوطن العربي. وتناولت المحاضرة أربعة محاور رئيسية.

وأوضح المعمري أن المحاضرة سعت إلى الكشف عن عبقرية المؤلفين العرب والمسلمين منذ منتصف القرن الثالث الهجري وحتى القرون المتأخرة، مبيناً أن صناعة العنوان لم تكن عفوية، بل جاءت ضمن نطاقات دلالية محددة، تكاد ترقى إلى قانون أو دستور التزم به المؤلفون.