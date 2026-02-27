94 شركة من 17 دولة تتنافس في «مسار ابتكار» الممول من «الشارقة لاستدامة النشر»

تتنافس 94 شركة تكنولوجية ناشئة وعالمية، للاستفادة من فرصة استثمارية من صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر)، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب.

حيث استكملت استقبال طلبات المشاركة في «مسار الابتكار»، الذي يخصصه الصندوق لتقديم حلول ذكية قابلة للتطبيق تخدم صناعة النشر بمختلف أشكالها ومساراتها.

وتوزعت الشركات التي تقدمت بطلباتها على 17 دولة، حيث جاءت جمهورية مصر العربية في صدارة الشركات المتقدمة للمسار بـ30 ملفاً، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ29 ملفاً، إلى جانب 7 شركات من الولايات المتحدة، و4 من المملكة المتحدة ومثلها من الهند.

صدارة

وتصدّرت حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي قائمة المجالات الأكثر حضوراً بين الشركات المتقدمة إلى «مسار الابتكار»، تلتها تطبيقات التحرير والترجمة. ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة خلال فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر الموزعين الدولي 2026 في الشارقة.

وستُمنح الشركات التقنية التي يتم اختيارها فرص استثمار وتمويل، فضلاً عن دعم مباشر من شبكة «انشر» لتسريع الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تضع الشارقة المعرفة في صميم مشروعها الحضاري بوصفها ركيزة التنمية وبناء الإنسان.

حيث أرست الإمارة مشروعاً ثقافياً متكاملاً يقوم على ترسيخ مكانة الكتاب وتطوير صناعاته وربطها بمسارات التنمية المستدامة». وأضاف :

«تستند ريادة صندوق الشارقة لاستدامة النشر إلى الخبرة العالمية للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والتي جاءت ثمرة إدراك مباشر للتحديات التي تواجه الناشرين في مختلف مراحل عملهم، حيث تم تصميمه ليخاطب احتياجات القطاع على امتداد مستوياته».