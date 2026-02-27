«شعراء وحكواتيون» ينثرون فنون القول والأداء

تنظم دار الشعر بمراكش، ليلة جديدة من «شعراء وحكواتيون» ضمن فعاليات برنامجها الثقافي والشعري للموسم التاسع، يوم غد السبت 28 فبراير في الساعة التاسعة والنصف ليلاً بفضاء الدار (المركز الثقافي الداوديات بمراكش). وتشهد هذه الأمسية، الشعرية والفنية، مشاركة الشعراء والفنانين:

مراد القادري، فاتحة المير، الزهرة زرييق، وعبدالرحيم الأزلية، إلى جانب المشاركة المتميزة للفنان سعيدة ضياف والعازف محمود العماني، في تواشج لأنماط القول الابداعي وفي تناغم تام مع القصيدة وتعبيراتها الفنية.

وتتضمن فقرة «شعراء وحكواتيون» قراءات للشعراء في انسجام تام مع عروض فرجوية تستدعي فضاء أثيرياً كونياً هو فضاء الفرجة: «جامع الفنا»..

هذا الصرح الثقافي والفني الذي أمسى تراثاً إنسانياً، الفضاء الذي كان يشهد حضور الكتاب إلى جانب أنماط من الفرجات الشعبية، أهمها «الحلقة» كأحد أقوى التعبيرات التراثية الفنية الخالد، وقد صنفت منظمة اليونسكو (2001) الساحة على قائمة التراث العالمي للإنساني.

ويفتتح الشاعر مراد القادري، رئيس بيت الشعر في المغرب، هذه الفرجة الشعرية والفنية من خلال نصوصه الزجلية التي تعبر إلى محكي الراهن ومفارقاته.

وتقدم الشاعرة فاتحة المير، قصائد تمتح من معين تقاليد تحافظ على هذا النفس الزجلي النسائي «البدوي» في إعطاء ميسم خاص للقصيدة الزجلية المغربية.

وتقدم الفنانة والشاعرة والحكواتية الزهرة زرييق، عرضاً فرجوياً بنفس شعري ومسرحي يستمد مرجعياته من النصوص الدرامية التي تستلهم من التراث الشعبي المغربي.