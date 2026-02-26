«ليالي مقتنيات دبي 4» ترسم «خرائط الذاكرة»

وتُعد نسخة هذا العام، التي استهلت فعالياتها أول من أمس، الأكثر طموحاً حتى الآن، إذ تُقام عبر مواقع متعددة في أنحاء المدينة، وتتخذ مكتبة الصفا للفنون والتصميم مركزاً رئيساً للبرنامج.
ويتأمل المعرض آليات تداول الممارسات الفنية وثقافة الاقتناء داخل المجموعة، مقدّماً مقاربة جديدة لقراءة التجريد والهندسيات بوصفها أدوات لإعادة تصور المكان والذاكرة، وداعياً إلى تأمل أكثر هدوءاً وعمقاً في المناظر الطبيعية والمدن قيد التشكل.
ومن أبرز المشاركات أعمال الفنان الإماراتي الرائد حسن شريف، والفنانة الفلسطينية - الأمريكية التجريدية سامية حلبي، والفنانة المقيمة في لندن رنا بيجوم والنحات اللبناني شوقي شوكيني المعروف بأعماله الخشبية الجريئة ذات الطابع الشعري.
وتُقام هذه الجولات بعدد محدود من المشاركين، إلى جانب زيارات لمبادرات فنية مستقلة ومجموعات مؤسسية.
وقد جاء تأسيس المجموعة ليتيح للأعمال المحفوظة ضمن مجموعات خاصة المساهمة في تشكيل ذاكرة ثقافية جماعية.
ومن خلال هذه اللقاءات، يتحوّل الاقتناء إلى ممارسة واعية للمسؤولية والرعاية الثقافية.
ومع مرور الوقت، نشهد تنامياً في فهم الفن القائم على الحوار والتواصل، بما يجعل الماضي والحاضر في تفاعل نقدي حي ومستمر».
ويمنح البرنامج الموسّع هذا العام الجمهور وقتاً أطول لاستكشاف معرضنا الخاص وحضور الحوارات وزيارة استوديوهات الفنانين، مع تركيز خاص على الفنانين الذين يقدّمون منظوراً أساسياً لتاريخنا الثقافي.
إنها فرصة فريدة لمشاهدة أعمال من مقتنيات دبي تُعرض عادة في منازل خاصة، وللتفاعل مباشرة مع الأفكار والممارسات التي تسهم في تشكيل المشهد الفني في المدينة».
ومن بينها جلسة «المقتنون كداعمين للفنون: تتبّع إرث رعاية الفن»، التي تجمع رعاة مقتنيات دبي في حوار مع هالة خياط، المستشارة الخاصة للفنون والثقافة في آرت دبي، وجلسة «الحفظ من خلال الأرشفة: استدامة الذاكرة عبر الأجيال»، بمشاركة أدينا همبل، مديرة معهد زايد للعمارة والتراث والفنون، ومؤرخة الفن ندى شبوط، في حوار مع الكاتبة والاستراتيجية الثقافية ميرنا عيّاد.
كما ستُخصص جلسة «ركن القيّمين» للبحث والممارسة القيّمة، بمشاركة سهيلة تاكيش، مديرة مؤسسة برجيل للفنون.
وتقود الفنانة الإماراتية سارة المهيري ورشة مخصصة لرعاة الفن تركّز على الهندسة والتجريد، إلى جانب ورش للأطفال وجلسة قراءة تهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بمفاهيم التكوين الفني، والسرد، وتاريخ الفن في المنطقة بأسلوب مبسّط وجذّاب.
كما يتضمن البرنامج مجموعة واسعة من الورش والفعاليات الأخرى.