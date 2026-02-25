«قايلة جوازات دبي» على «إذاعة الأولى».. رسائل وطنية بلغة المجتمع

تواصل إذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للموسم الرابع على التوالي، تقديم برنامج «قايلة جوازات دبي»، في تجربة إذاعية رسخت حضورها كمنصة تفاعلية تجمع بين المعرفة والحوار المؤسسي والتواصل المجتمعي.

ويبث البرنامج يومياً طوال شهر رمضان المبارك من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً، من تقديم الإعلامي سالم محمد.

ويأتي البرنامج هذا العام بمضمون متجدد يعكس تطور التجربة، حيث يستضيف نخبة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، لعرض أدوارهم في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات.

ويركز «قايلة جوازات دبي» على محاور رئيسية تشمل التميز الحكومي، وتطوير الخدمات، والتحول الرقمي، إلى جانب إبراز نماذج التعاون القائم بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وشركائها من الجهات الحكومية، في إطار منظومة تكاملية تعكس البعد المجتمعي للعمل الحكومي.

واستضاف البرنامج ضمن حلقاته، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ضيفاً على البرنامج حيث أكدت في حديثها أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، وتقديم خدمات اجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ضمن إطار من التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق نتائج إيجابية، من بينها وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 95 %، إضافة إلى حصول الهيئة على 11 جائزة محلية ودولية تقديراً لأدائها المؤسسي وخدماتها المجتمعية.

مروان بن غليطة

كما استضاف البرنامج، المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، الذي أكد أن عمل البلدية يقوم على منظومة متكاملة تجمع مختلف الجهات المعنية، بهدف توفير المسكن المناسب والارتقاء بجودة الحياة، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات.

وأوضح أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تطوير حلول شاملة تراعي احتياجات الأسرة والمجتمع، وتعكس توجه دبي نحو بناء بيئة حضرية متوازنة ومستدامة.

وأشار إلى اهتمام بلدية دبي بـ «عام الأسرة»، من خلال إطلاق مبادرات نوعية بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة.