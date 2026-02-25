«قايلة جوازات دبي» على «إذاعة الأولى».. رسائل وطنية بلغة المجتمع

ويبث البرنامج يومياً طوال شهر رمضان المبارك من الساعة الثانية ظهراً حتى الرابعة عصراً، من تقديم الإعلامي سالم محمد.
واستضاف البرنامج ضمن حلقاته، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ضيفاً على البرنامج حيث أكدت في حديثها أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية تهدف إلى دعم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، وتقديم خدمات اجتماعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ضمن إطار من التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق نتائج إيجابية، من بينها وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 95 %، إضافة إلى حصول الهيئة على 11 جائزة محلية ودولية تقديراً لأدائها المؤسسي وخدماتها المجتمعية.
كما استضاف البرنامج، المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، الذي أكد أن عمل البلدية يقوم على منظومة متكاملة تجمع مختلف الجهات المعنية، بهدف توفير المسكن المناسب والارتقاء بجودة الحياة، انطلاقاً من رؤية تضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات.
وأوضح أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تطوير حلول شاملة تراعي احتياجات الأسرة والمجتمع، وتعكس توجه دبي نحو بناء بيئة حضرية متوازنة ومستدامة.
وأشار إلى اهتمام بلدية دبي بـ «عام الأسرة»، من خلال إطلاق مبادرات نوعية بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الأسرة.