مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ«أبطال المعرفة الصغار»

كرّمت مكتبة محمد بن راشد «أبطال المعرفة الصغار»، في حفل مميز نظمته بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاحها.

ويأتي هذا التكريم جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز شغفهم المتواصل بعالم الكتب والثقافة، ليكون دافعاً لهم لمواصلة رحلتهم نحو اكتشاف كنوز العلم والأدب، وبما يدعم الاستراتيجيات الوطنية.

محمد المر: المكتبة وجهة ثقافية رائدة تستقطب الملايين من الباحثين والقراء وتقدم تجربة ثقافية فريدة تدمج بين الأصالة والابتكار

وفي السياق، أشاد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بدور المكتبة بوصفها منارة عالمية.

وقال: «في الذكرى الثالثة لتأسيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المكتبة منارة عالمية للمعرفة، وحاضنة للإبداع، وجسراً يربط تراثنا العريق بمستقبلنا الواعد، فعلى مدار هذه السنوات الثلاث نجحنا في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، حيث أصبحت مكتبتنا وجهة ثقافية رائدة تستقطب الملايين من الباحثين والقراء، وتضم واحدة من أضخم المجموعات المعرفية على صعيد المنطقة، لتقدم تجربة ثقافية فريدة تدمج بين الأصالة والابتكار».

وتابع معاليه: «فخورون اليوم بما حققناه من إنجازات كبيرة ومؤثرة على مدار هذه السنوات، حيث تمكّنا من المساهمة في بناء مجتمع قارئ نابض بالحياة، مع دعم مبادرات وطنية تروّج للقراءة ونشر الثقافة في مختلف أرجاء الوطن، من بينها مبادرتا عالم بلغتك، وعالم يقرأ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية، وفعاليات ثقافية محلية ودولية بمشاركة واسعة، والتي جمعت تحت مظلتها أبرز الأسماء الفكرية والإبداعية من داخل الدولة وخارجها».

وأشار معاليه إلى أن المكتبة استقطبت منذ افتتاحها حتى اليوم قرابة مليوني زائر، واستقبلت نحو 1000 زيارة مؤسسية من جهات دبلوماسية، حكومية، وخاصة، إضافة إلى العديد من الزيارات المدرسية.

كما نظّمت واستضافت نحو 1000 فعالية ثقافية ومعرفية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بينما استخدم الموقع الإلكتروني أكثر من 600 ألف زائر منذ إطلاقه حتى اليوم.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للمكتبة بوصفها مركزاً ثقافياً ومعرفياً نابضاً بالحياة، يسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً إقليمياً للثقافة والفكر، ويعزز من حضور دولة الإمارات على خريطة المعرفة العالمية.

واختتم بأن افتتاح المكتبة شكل بداية لنهج استراتيجي بعيد المدى يعكس طموحات قائد جعل من العلم سبيلاً لتحقيق الريادة والتقدم، واليوم نجدد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة الطموحة، وتوسيع آفاق المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم البحث العلمي، وتنمية الإبداع، وتمكين الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.

بيئة معرفية

ومن جهته، قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، في كلمته خلال حفل تكريم «أبطال المعرفة الصغار»: «إن تكريم أبنائنا الصغار اليوم هو تعبير عن اعتزازنا بجهودهم وشغفهم بالمعرفة، وتأكيد على التزامنا الراسخ بغرس حب القراءة في نفوسهم منذ الصغر، ونؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقول، ومن هنا جاءت رؤيتنا لتوفير بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التعلم الممتع والتسلية الهادفة، عبر مرافق ومكتبات صُممت خصيصاً لدعم مراحل نمو الطفل المختلفة».

واختتم: «نثمّن الدور الكبير الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم، وسنواصل التزامنا بتوفير أفضل الموارد والخدمات لتمكين الأجيال الجديدة من استكشاف آفاق أرحب من العلم والإبداع».

تحرص مكتبة محمد بن راشد على توفير بيئات معرفية ملهمة تحتضن مختلف اهتمامات القرّاء، وخاصة فئتي الأطفال والشباب؛ حيث تحتوي مكتبة الأطفال على ما يقارب 86.000 مصدر معرفي من الكتب المتخصصة، التي تشمل القصص والموسوعات والكتب المرجعية والتعليمية، إلى جانب إصدارات مخصصة للقراء الناشئين، مثل الكتب ثلاثية الأبعاد، والكتب الناطقة، وكتب برايل، والكتب الحسية التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم.

وتحتضن مكتبة الشباب ما يقارب 19.000 كتاب، تغطي العديد من الموضوعات، من بينها الخيال العلمي، والسير الذاتية، والفنون، والثقافة، والعلوم الاجتماعية، والرياضة، إلى جانب مجموعة مميزة من الروايات المصورة. وتوفر هذه المساحات، إلى جانب خدماتها الرقمية المتاحة في كل وقت ومن أي مكان، تجربة معرفية متكاملة تحفّز على الاستفادة القصوى من وقت القراءة والتفاعل مع المعرفة.

فعاليات وبرامج

وفي إطار حرصها على تعزيز الثقافة والمعرفة، تقدم مكتبة محمد بن راشد، على مدار العام، مجموعة واسعة من الفعاليات القرائية والأمسيات والورش التفاعلية المصممة خصيصاً لهذه الفئات العمرية.

وتتنوع هذه البرامج لتشمل جلسات قراءة قصصية، وورش عمل إبداعية في الكتابة والرسم، وفعاليات تعليمية تفاعلية تستخدم أحدث التقنيات، بالإضافة إلى أمسيات ثقافية تشجع على الحوار وتبادل الأفكار مع تعزيز مهارات القراءة والتفكير النقدي والإبداع لدى الأطفال والشباب.

توفر المكتبة ستة أنواع من العضوية التي تناسب كل الفئات من أفراد المجتمع، مع تخصيص عضوية للأطفال وأخرى للطلبة والأفراد، والتي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى موارد المكتبة المعرفية من كتب ومجلات وصحف مطبوعة وإلكترونية، إضافة إلى قواعد البيانات المتنوعة.

إشادة واسعة

وفي ختام الفعالية، أشاد الأطفال وأسرهم بمكتبة محمد بن راشد ودورها في تشجيعهم على القراءة والاطلاع. كما أعربوا عن حبهم لجلسات القراءة التفاعلية وورش العمل الإبداعية التي تنمي مهاراتهم في الكتابة والرسم، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية التي تجعل تجربة الزيارة مليئة بالمرح والمعرفة.

ويأتي هذا التكريم انطلاقاً من حرص مكتبة محمد بن راشد على تقدير وتشجيع الأطفال الذين يحرصون على زيارة المكتبة بانتظام، ويظهرون شغفاً حقيقياً بالقراءة والمعرفة، ويهدف إلى تعزيز روح المثابرة والاستكشاف لديهم، وتحفيزهم على مواصلة رحلتهم المعرفية، ليكونوا سفراء للثقافة والعلم في مجتمعهم.

كما يعكس التكريم التزام المكتبة بدعم الأجيال الناشئة وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وطموح.