الإمارات والبرازيل تقرآن الثقافات المشتركة

ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على خارطة النشر العالمية، تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع شبكة علاقاتها الدولية عبر مشاركتين نوعيتين في اثنين من أبرز الأحداث الثقافية في أمريكا اللاتينية، بدءاً من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، وصولاً إلى المشاركة في فعاليات أدبية ومهنية رفيعة المستوى بمدينة ريو دي جانيرو التي تُتوّج بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2025.

وتعكس هذه المشاركات الاستراتيجية قدرة قطاع النشر الإماراتي على بناء جسور ثقافية مع العالم، كما تؤكّد التزام الجمعية بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القارات، وتأسيس علاقات واعدة مع أحد أهم أسواق النشر في أمريكا الجنوبية.

ويشهد شهر يونيو 2025 حراكاً مكثّفاً للجمعية في البرازيل، إذ توجّه وفدها إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أربع من أبرز الفعاليات المرتبطة بصناعة النشر، وتتمثّل في معرض ريو الدولي للكتاب الذي يُعَدّ أكبر وأهم حدث أدبي موجّه للجمهور في البرازيل وأمريكا اللاتينية في الفترة ما بين 13–22 يونيو المقبل، إضافة إلى الملتقى المهني السادس، وقمة الناشرين الدولية في ريو، وقمة «ببلش هير» المعنية بتمكين المرأة في النشر. وتأتي هذه المشاركة في عامٍ تحتفي فيه اليونسكو بريو كعاصمة عالمية للكتاب تحت شعار «ريو دي جانيرو تواصل القراءة».

وخلال الملتقى المهني السادس، الذي تنظمه الغرفة البرازيلية للكتاب، تشارك الجمعية، ممثّلةً بالناشرة أميرة بوكدرة، الشريكة المؤسِّسة لمكتبة ومنشورات «غاف» ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، بطاولة مخصصة لحقوق النشر، تتيح للناشرين الإماراتيين المرافقين للجمعية فرصة لقاء المشترين والمهنيين في القطاع، وجدولة اجتماعات ثنائية تهدف إلى توسيع حضور النشر الإماراتي في الأسواق الناطقة بالبرتغالية. ويتميز البرنامج بمحاضرات.