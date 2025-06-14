«أصداء المناظر».. إبداع صيني في «مدينة إكسبو»

تستضيف مدينة إكسبو دبي، المعرض الفردي «أصداء المناظر الطبيعية» للفنان الصيني الشهير شو لي. الذي يختتم غداً الأحد في المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري بالمدينة (جناح الصين سابقاً في إكسبو).

يضم المعرض أكثر من 30 لوحة زيتية أصلية تعبر عن موضوعات عميقة مثل وحدة الكون واستمرارية الثقافة، ويتيح للزوار فرصة فريدة للتفاعل مع فنان ذي رؤية عالمية. ويُقدم المعرض تجربة بصرية فريدة تجمع بين عراقة الفلسفة الشرقية وتقنيات الرسم الزيتي الغربية، ليعيد تصور جمال الطبيعة ويفتح حواراً فنياً سامياً بين الثقافات.

يُعدّ شو لي من الأسماء البارزة في المشهد الفني الصيني، وتتميز أعماله بقدرتها على المزج بين الشعرية الكامنة في فن الحبر الصيني التقليدي وعمق المشاعر الذي يميز الرسم الزيتي الغربي. بهذه الطريقة، يبني الفنان جسراً فنياً يربط بين الفلسفات القديمة والتعبير الفني المعاصر.

تُحوّل ضربات ريشة شو لي، المفعمة بالملمس والتفاصيل، مشاهد الطبيعة الخلابة — من الجبال الشامخة والأنهار الجارية إلى الآفاق الضبابية — إلى قصائد بصرية حية تنبض بالحياة، وتجسد مفهوم وحدة الإنسان والطبيعة الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

يذكر أن شو لي هو أحد أبرز الفنانين الصينيين المعاصرين، وهو الأمين العام لجمعية فناني الصين ومدير مكتب اللجنة المنظمة، ومدير اللجنة التوجيهية للإبداع في «مشروع إبداع فني حول تاريخ الحضارة الصينية» التابع للاتحاد الصيني للفنون، ووزارتي المالية والثقافة، ومدير لجنة الفنون في جمعية فناني الصين، ورئيس لجنة تحكيم المعرض الوطني للفنون، ومدير لجنة التقييم، ومدير جمعية فناني الصين، وعضو جمعية الخطاطين الصينيين، والرئيس الفخري لأكاديمية سيتشوان يين تشنغدو للفنون الجميلة.