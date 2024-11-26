عبدالله الشرهان أول عربي في تحكيم «الصغار المبدعين» بشنغهاي

في إنجاز دولي جديد لدولة الإمارات على الساحة الثقافية الدولية، وبدعم من جمعية الناشرين الإماراتيين، اختارت مسابقة «الصغار المبدعين» الدولية، التي أقيمت على هامش معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل، الدكتور عبدالله الشرهان، أمين سر وعضو مجلس إدارة الجمعية ومؤسس دار أجيال للنشر، عضواً ضمن لجنة تحكيم المسابقة في دورتها لهذا العام التي اختتمتها أخيراً في حفل عالمي مميز.

ويعتبر الشرهان أول محكم إماراتي وعربي يشارك في لجنة تحكيم هذه المسابقة العريقة التي ضمت نخبة من الخبراء الدوليين البارزين؛ من بينهم لي جينغ من الصين وماريا رودريغيز من إسبانيا.

وشارك الشرهان في تقييم مئات الأعمال الفنية من إبداع أطفال موهوبين شاركوا من مختلف دول العالم، حيث تم اختيار أكثر من 100 عمل فني من بينها، وعرضت ضمن المعرض.

وقد لعبت جمعية الناشرين الإماراتيين دوراً محورياً في تمكين مشاركة الشرهان، وترسيخ التنوع الثقافي ضمن لجنة التحكيم، ما يعكس التزامها بدعم أعضائها وتمكينهم من تعزيز حضورهم في المحافل الثقافية والإبداعية على المستويين المحلي والدولي، ويشكل، في الوقت نفسه، جزءاً من جهودها الحثيثة لترسيخ الحضور الثقافي الإماراتي والعربي عالمياً، وتحفيز التعاون الثقافي بين الشعوب.

وأعرب الشرهان عن اعتزازه بهذا الإنجاز، وتقديره للدور الفاعل الذي تلعبه جمعية الناشرين الإماراتيين في تمكين الناشر الإماراتي ودعمه.

وقال: «لقد كان لي الفخر في تمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي، إذ يعكس اختياري ضمن لجنة تحكيم هذه الجائزة المكانة الثقافية المرموقة التي تحتلها الإمارات على الصعيد العالمي، ويبرز دورها كشريك محوري في تعزيز الحوار الثقافي العالمي ودعم الفعاليات الثقافية الدولي».

وتميزت الأعمال المشاركة في المسابقة بتنوعها الثقافي والفني، وعبرت عن قضايا وأحلام الأطفال المشاركين بأسلوب إبداعي مميز. وحملت نسخة هذا العام من المسابقة شعار «احتضان العالم والمستقبل»، وركزت على تشجيع الأطفال على التعبير عن رؤاهم للعالم من خلال الرسم والكتابة، ما يسهم في تعزيز فهمهم للعالم المحيط بهم ويحفزهم على تحقيق طموحاتهم.