«دبي للصورة».. قيمة معرفية ودور تحفيزي

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (هيبا)، عن نتائج النسخة الرابعة من «منتدى دبي للصورة» الذي عقد في نوفمبر الماضي في دبي عقب الحفل الختامي للدورة الرابعة عشرة، بجدول فعاليات مكثف شمل 6 فعاليات متنوعة، قدمه نخبة من الشخصيات الفوتوغرافية البارزة من الإمارات والكويت ومصر وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

علي بن ثالث: حريصون على مواكبة أحدث مستجدات صناعة التصوير

وفي تصريح له، قال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «سعداء بالإقبال الكبير على حضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، والأهم الانطباعات الإيجابية للجمهور الذي كان ممتناً للمادة المعرفية والمهارية والقيمة الفوتوغرافية الثمينة المهداة لحضور المنتدى.

حضور 300 مصور للفعاليات أمر مبشر وسعدنا بنتائج الاستطلاع للجمهور التي أظهرت أن 93% أكدوا أنه الحدث الأكثر تحفيزاً وقيمة معرفية في المنطقة، و96% طالبوا بتمديد أيام المنتدى وتنفيذ أكثر من نسخة في العام».

وأضاف: «تحرص «هيبا» على تقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم، والنتائج الإيجابية لتقييم الجمهور للمنتدى بهذا المستوى هو الرؤية التي أسست هيبا لتحقيقها على أرض الواقع، ونحن ندرس حالياً هذه المطالب بجدية».

شهد اليوم الأول للمنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة بعنوان «عبر أزقة الزمن»، قادتها المصورة الإماراتية علا اللوز، صباحاً حتى الظهيرة، بعد ذلك استمتع الجمهور وتفاعلوا مع جلسة حوارية بعنوان «التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي» أدارها المصور الإماراتي حسين الموسوي، رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، وشاركت فيها المصورة الإثيوبية عايدة مولونه، والفنان البصري الفلسطيني يحيى قدورة، والمصورة الأمريكية كارين أيجنر.

ختام اليوم الأول كان بمحاضرة مميزة بعنوان «السرد القصصي رغم التحديات» للمصور الأمريكي ريك سمولان، الفائز بالجائزة التقديرية للدورة الرابعة عشرة.

اليوم الثاني من المنتدى بدأ صباحاً بجولة تصوير في متحف المستقبل بعنوان «سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري» تحت قيادة المصور المصري وائل أنسي.

بعد ذلك استمتع الجمهور وتفاعلوا مع ورشة عمل بعنوان «التعديل الذكي باستخدام لايت روم» قدمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي.

الفعالية الختامية كانت محاضرة بعنوان «فن المحتوى المؤثر» قدمها المصور الأمريكي الفائز بجائزة صناع المحتوى لهذه الدورة مارك سميث.

تفاعلات الجمهور مع الحدث كانت إيجابية رغم اختلاف الآراء في التفضيل بين قوة الفعاليات وأهميتها، إلا أن الإجماع كان على أن المنتدى هو الحدث الأكثر تحفيزاً وقيمة معرفية في المنطقة، حيث طالب مصورون بتمديد أيام المنتدى ليشمل المزيد من الفعاليات، فيما اعتبر آخرون أن الجمهور متعطش لهذا النوع من القيمة المعرفية والمهارية، وأن الحدث يجب يقام أكثر من مرة واحدة في العام، ويتوقع من هيبا تحقيق ذلك فهي الأكثر عطاء للمصورين التواقين للنجاح والتطور.

وأبدى مجموعة من المصورين المخضرمين إعجابهم باهتمام جمهور المصورين بالمواضيع المطروحة في المنتدى، وقدموا عدداً من الاقتراحات الخاصة بمواضيع النسخة القادمة، على رأسها الملكية الفكرية وحماية حقوق المصور، وقد وضع فريق الجائزة ذلك في الاعتبار.