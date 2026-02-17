«إذاعة الأولى» في رمضان.. برامج وفواصل جواهرها قيم المجتمع

أعلنت إذاعة الأولى، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك، والتي تضم باقة متنوّعة من البرامج والفواصل الإذاعية، تنطلق في مضمونها من هوية وطنية راسخة ترتكز على صون الإرث الإماراتي وتعزيز حضور اللهجة المحلية في الإعلام السمعي.

وتبث الإذاعة برامجها عبر ترددها 107.4 إف إم، مقدّمة خلال هذه الدورة برامج مختلفة تخاطب جميع فئات الأسرة، إلى جانب مجموعة من الفواصل المستوحاة من روح الشهر الفضيل وقيمه.

وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه عائشة البدواوي، وهو برنامج وطني تفاعلي.

للموسم الرابع على التوالي، تواصل إذاعة الأولى تقديم برنامج «قايلة جوازات دبي» بالشراكة مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في تجربة إذاعية رسّخت حضورها كمنصة تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.

ويقدّم البرنامج سالم محمد يومياً من الساعة 14:00 وحتى 16:00.

ويقدّم الدكتور صلاح الدويب برنامج «البيت المجن» من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 20:00 إلى الساعة 21:00، حيث يتناول فيه القضايا والتحديات التي تواجه الأسرة.

وسيتم بث برنامج «شور الدخاتر» من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:00، وهو برنامج صحي توعوي.

وتطل علينا شرينة سالم في برنامج «عقب التراويح»، من الساعة 21:00 إلى الساعة 23:00، وهو برنامج تراثي منوّع يربط الماضي بالحاضر، من خلال طرح القيم التي غرسها الأجداد وانعكاسها على واقعنا اليوم.

وتقدم إذاعة الأولى برنامج «من اليوم حذّرهم» من تقديم الدكتور عبدالله موسى، وهو برنامج أسري موجّه للأطفال.

وتطل علينا حصة بن صبيح في برنامج «بيتك أبدى»، من الاثنين إلى الجمعة وهو برنامج اجتماعي أسري يتزامن مع عام الأسرة 2026، يناقش قضايا الترابط الأسري، وترسيخ الهوية الوطنية.

كما كان للناشئة حصة ضمن الدورة الرمضانية، حيث تبث الأولى برنامج «تبعوهم» الذي يقدّمه الطفلان عبدالعزيز البلوشي وهداية الظاهري، وهو برنامج حواري يفتح باب المعرفة بين الأطفال وكبار المواطنين.

وستقدّم مريم الشحي برنامج «إرث البلاد»، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، والذي يتناول جهود حفظ التراث في دولة الإمارات.

وستقوم الأولى ببث برنامج «راعي الطبع»، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 13:00 إلى الساعة 14:00، من تقديم عبدالله درويش، حيث يتناول الظواهر الاجتماعية والسلوكيات الفردية من منظور علمي.

ويواصل الدكتور عبدالله موسى في تقديم برنامج «زايد الخير» طيلة أيام الشهر المبارك من الساعة 17:00 إلى الساعة 18:00، وهو برنامج إنساني مباشر يُعنى بالأعمال الخيرية.

ويأتي البرنامج الشعري «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم أحد من الساعة 21:00 إلى 23:00، وهو برنامج حواري يربط الأجيال، وينقل للأطفال خلاصة تجارب كبار المواطنين.

وتبث الإذاعة مجموعة متنوعة من الفواصل الجديدة، تتناسب وخصوصية الشهر المبارك.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى لم تُبنَ على مبدأ التنوّع بحد ذاته، بل على فكرة أعمق تتمثّل في صوت المجتمع في شهر تتجلّى فيه القيم.