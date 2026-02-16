إكسبوجر 10.. القدرات السحرية للصورة "2-2"

برزت جوائز الإرث في النسخة العاشرة من مهرجان «إكسبوجر 2026» كمنصة نوعية للاحتفاء بالمعارض في مسارٍ مستقل عن برامج الجوائز الأوسع للمهرجان، ليؤكد التزاماً طويل الأمد بسرد القصص المرئية المؤثّرة، وتعزيز الوعي البيئي، ودعم الابتكار الإبداعي في التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب الزخم الكبير الذي صنعته المعارض الفردية والجلسات الحوارية.

عكست جوائز الإرث جوهر رسالة «إكسبوجر» في استخدام الصورة كأداة للفهم والتأمّل والتواصل، حيث تكرّم التميّز في مجالات الحقيقة الوثائقية، وصون العالم الطبيعي، والخيال الفني، بوصفها ركائز أساسية لإلهام الجمهور وإعلامه وربطه بقضايا الإنسان والعالم من حوله.

جائزة نور علي راشد لإرث الرؤية الوثائقية، تحمل اسم المصور الراحل، الذي يُعدّ الأب الروحي للتصوير الصحفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكريماً لمسيرته الرائدة والتزامه العميق بتوثيق الإنسان والمكان والذاكرة الجمعية للمنطقة. إرثه المهني، القائم على القرب من المجتمع والاشتباك الصادق مع تفاصيله، يُجسّد قيماً راسخة من الدقة والتعاطف والمسؤولية.

تأتي جائزة «بيئة» للتصوير البيئي والحفاظ على البيئة لتسلّط الضوء على السرد البصري المتصل بالطبيعة والأنظمة البيئية، وتُقدَّم بالشراكة مع «بيئة»، الشركة الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الاستدامة والابتكار البيئي. وتعكس الجائزة التزاماً مشتركاً بالإشراف المسؤول على كوكب الأرض، وبأهمية الصورة في بناء وعي بيئي مستدام.

جائزة صالح الأستاذ للتصوير الإبداعي تأتي تيمّناً بأحد أوائل روّاد تصوير الفنون الجميلة في دولة الإمارات، تعكس الجائزة روح التجريب البصري واستخدام اللون والضوء والمرجعيات الثقافية بوصفها أدوات للتعبير الفني. وتُكرّم الجائزة المعارض التي تتبنّى المغامرة الجَمَالية، وتتعامل مع التصوير الفوتوغرافي كمساحة مفتوحة للابتكار والتأويل.



