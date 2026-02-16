50 ألف صورة جوية توثق مسيرة تطور الإمارات

كشف الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن نتائج أولية لمشروع أرشيفي نوعي يعيد إلى الواجهة مجموعة استثنائية من الصور الجوية النادرة التي ترصد ملامح التحول العمراني والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي.

وتقدم الصور، التي التُقطت على امتداد مراحل زمنية مختلفة، توثيقاً بصرياً دقيقاً لملامح الحياة في الإمارات قبل قيام الاتحاد، حيث تظهر الكثبان الرملية والآبار والحصون والمساكن التقليدية، إلى جانب رصدها مراحل نشوء المدن الحديثة والمطارات والطرق والموانئ والمستشفيات.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون استراتيجي مع المجموعة الوطنية للصور الجوية في المملكة المتحدة، أفضى إلى تحويل أكثر من 50 ألف صورة جوية تتعلق بدولة الإمارات إلى صيغة رقمية عالية الجودة، بعد أن ظلت محفوظة لعقود طويلة في أرشيفات تقليدية دون إتاحة الوصول إليها. ويمثل المشروع خطوة محورية في صون الذاكرة الوطنية.

وأكد عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المشروع يعكس التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتوظيف أحدث التقنيات في حفظ التاريخ الوطني، مشيراً إلى أن الصور الجوية الرقمية عالية الدقة تمثل مرجعاً بالغ الأهمية لفهم التحولات التي شهدتها إمارات الدولة كافة، وتسهم في دراسة تطور المواقع التاريخية والحضرية على حد سواء.

وأضاف أن هذه المبادرة تعزز حضور التاريخ الإماراتي في الفضاء الرقمي العالمي، وتفتح آفاقاً جديدة للبحث الأكاديمي والتوثيق البصري.