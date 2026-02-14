«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» تعتمد خطط 2026

ناقشت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الرابع أول من أمس بحضور أعضائها وممثلي عدد من الجهات الثقافية والأكاديمية، أبرز منجزاتها في 2025، واعتمدت خطة العمل والميزانية المقترحة لعام 2026.

واستعرضت الجمعية سلسلة من النتائج النوعية التي حققتها خلال عام 2025، شملت توقيع عدد من الشراكات الدولية مع منظمات إدارة حقوق النسخ حول العالم، والمشاركة في فعاليات ثقافية محلية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي بحقوق النسخ والملكية الفكرية.

وأكد محمد بن دخين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن ما تحقق خلال عام 2025 يشكل محطة مهمة في مسيرة الجمعية.

مشيراً إلى أن النجاحات المستمرة تعزز من قدرتها على توسيع نطاق تأثيرها محلياً ودولياً. من جانبها قالت مجد الشحي مديرة الجمعية: إن الجمعية تستعد لعام 2026 بخطط طموحة تستهدف تعزيز حماية حقوق المؤلفين.