فتح باب المشاركة في «بيت الحرفيين للتصميم»

أعلن بيت الحرفيين، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن النسخة الثانية من «مسابقة بيت الحرفيين للتصميم»، والتي يتم إطلاقها برعاية مؤسسة «مبادلة».

وانطلاقاً من النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية، تواصل المسابقة ترسيخ التزام «بيت الحرفيين» برعاية المواهب الناشئة وصون التراث الغني للحِرف اليدوية التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستمر قبول المشاركات في المسابقة حتى 19 مارس المقبل، ويدعو «بيت الحرفيين» جميع المبدعين في مختلف أنحاء الدولة إلى التفاعل مع الحِرف الإماراتية الأصيلة وإبرازها في التصاميم المعاصرة. وستحظى التصاميم المختارة بفرصة اقتنائها من قبل مؤسسة مبادلة.

واستناداً إلى إنجازات نسخة العام الماضي وتصاميمها المتميزة، ستوفر المسابقة مرة أخرى منصة مبتكرة لإعادة تقديم الحِرف اليدوية الإماراتية برؤية معاصرة.