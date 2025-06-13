«حوارات» تناقش التحولات الثقافية وقيم الهوية

تنظم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع متحف سيئول للفنون، جلستين حواريتين معمقتين، وذلك ضمن البرنامج العام لمعرض «الوسائط المتعددة: كلنا دوائر مفتوحة»، المقام في منارة السعديات بأبوظبي، خلال الفترة من 16 مايو حتى 30 يونيو 2025.

إذ تهدفان إلى استكشاف ومناقشة عوالم وموضوعات الذاكرة والهوية والتحولات الثقافية والعمرانية المتعددة. تقام إحدى الجلستين غداً، أما الأخرى فتقام في 20 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين والقيّمين والمفكرين الثقافيين، ضمن برنامج «حوارات متعددة»، الذي يوفر منصة حوارية رفيعة للتفاعل مع أبرز الأصوات في مشهد الفن والثقافة المعاصرة.

ويعد المعرض ثمرة تنسيق مشترك بين المنسقتين الفنيتين يونغ هوان يو من متحف سيئول للفنون، ومايا الخليل، ويضم 48 عملاً لـ29 فناناً كورياً، من بينهم روّاد مثل نام جون بايك وبارك هيونكي، وأسماء معاصرة بارزة مثل لي بول، وهيغي يانغ، وأيونغ كيم، وموكا لي.