إطلاق مبادرة «العربية بذائقة أصحاب الهمم»

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية مبادرة «العربية بذائقة أصحاب الهمم»، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في خطوة نوعية تعكس توجهات المركز الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم.

وتعزيز حضورهم الفاعل في المشهدين الثقافي والاجتماعي، عبر توظيف اللغة العربية والفنون بوصفهما مساحة إنسانية جامعة للتعبير الإبداعي، وصياغة الهوية الثقافية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة حياة وإبداع، تتجاوز الاستخدامات التقليدية لتتحول إلى أداة فاعلة في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم المجتمعية؛ إذ تتيح لأصحاب الهمم مساحات أوسع للتعبير عن طاقاتهم ومواهبهم الكامنة، وتعزيز حضورهم في الحراك الثقافي الوطني، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك قائم على تكافؤ الفرص، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وتعكس المبادرة التزام المركز بمسؤولياته المجتمعية ومستهدفاته الاستراتيجية في إتاحة الثقافة واللغة لجميع فئات المجتمع من دون استثناء، وهذا ما يعكس إيمان المركز بقدرة أصحاب الهمم على الإسهام النوعي في إثراء المشهد الثقافي، ولعب دور فاعل في تعزيز الدمج المجتمعي عبر أدوات إبداعية معاصرة.

ويهدف التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تحويل المواهب الإبداعية لدى المشاركين إلى منجزات ثقافية ملموسة، قابلة للعرض في المحافل الأدبية والثقافية، بما يثري المحتوى الإبداعي العربي برؤى إنسانية متفردة تعكس قيم التسامح والتعايش التي تميز دولة الإمارات.