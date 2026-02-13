«ليالي رمضان» في متحف العين.. تجربة ثقافية تجمع الشعر والموسيقى

يقدم متحف العين برنامج «ليالي رمضان» الثقافي طوال الشهر المبارك، وذلك من 20 فبراير الجاري إلى 20 مارس المقبل. ويضم البرنامج أنشطة تحتفي بالتقاليد الإماراتية وكرم الضيافة والتراث الثقافي غير المادي، في أجواء تاريخية مميزة. صُمم برنامج «ليالي رمضان» ليكون تجربة ثقافية تأملية تجمع بين الشعر والموسيقى والحِرف والتقاليد المجتمعية التي شكلت ملامح المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.

وسيوجه المتحف الدعوة إلى الزوار للاجتماع والاستمتاع بعروض وأنشطة تجسد البعد الروحي والاجتماعي لشهر رمضان المبارك، وتُبرز في الوقت ذاته عمق الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

وقال عمر الكعبي، مدير متحف العين: «يعكس برنامج «ليالي رمضان» التزامنا بتوفير مساحات ثقافية، لا تقتصر على حفظ التراث فحسب، بل على إحيائه ومشاركته. كما أن استضافة هذه الأمسيات خلف حصن سلطان تتيح لنا ربط قيم شهر رمضان بموقع يحمل دلالات تاريخية عميقة للمجتمع».

وستكون «أمسية الشعر»، المخصصة للشعر النبطي، من أبرز محطات البرنامج، وستشهد مشاركة نخبة من الشعراء. وقالت د. خولة المري، رئيس قسم التعليم والمشاركات المجتمعية في المتحف: «اخترنا كل عنصر من عناصر «ليالي رمضان» ليعكس روح الشهر الفضيل. إذ يوفر البرنامج لحظات من التواصل التي تجمع بين الأجيال وتحتفي بتراثنا الحي».