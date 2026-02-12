عروض فنية عالمية في ضيافة دبي

عروض فنية عالمية مميزة تقدمها دبي لجمهورها في الأيام المقبلة تجمع بين الأزياء، والموسيقى، والكوميديا، والرقص المسرحي، لتوفر تجربة متكاملة لعشاق الفن والترفيه، وترسخ مكانتها عاصمة عالمية للفن والإبداع.

ومن أبرز تلك العروض، «أزياء للحب»، الذي تستضيفه دبي، ويسلط الضوء على أحدث ابتكارات المصمم الهوليوودي «جاكوب مير»، ويقام في فندق أرماني دبي، الواقع في قلب برج خليفة الجمعة (13 فبراير). يشكل هذا العرض تجربة مبتكرة وفريدة، تجسد روعة فن وتصميم الأزياء وسط أجواء راقية.

وتشارك في هذا العرض النجمة «ديبورا كوكس» وفرقة 25Band، ما يضفي رونقاً خاصاً على عروض الأزياء المباشرة.

وتنطلق في دبي النسخة الثانية من «مهرجان كوميدي ميكس تيب»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي السبت المقبل (14 فبراير)، ويضم مجموعة مميزة من أبرز الكوميديين وأكثرهم شهرة في جنوب آسيا، بمن فيهم «كانان جيل» و«منور فاروقي» و«هارش غوجرال» و«رافي غوبتا»، وغيرهم من النجوم الذين سيقدمون عروضاً كوميدية متنوعة، كفيلة بإضحاك الحضور من مختلف الثقافات.

وتوفر دبي لعشاق القصص الغامضة المليئة بالتشويق، والديكورات الخلابة والرقصات المبتكرة والأزياء المبهرة والموسيقى الرائعة، حيث تحتضن العرض الراقص «نينا»، الذي يقام على «مسرح زعبيل» الأحد (15 فبراير).

يحضر هذا العمل المسرحي الموسيقي للمرة الأولى إلى دبي، بعد جولات ناجحة له في جميع أنحاء أوروبا. تدور أحداث هذا العرض حول الحب والغيرة والجريمة والسعي إلى الخلاص، وتأخذ الحضور في رحلة عبر سجن في منطقة جليدية، وحفل زفاف صاخب.

ويقام في دبي الحفل الموسيقي الكلاسيكي «أوتار وأحلام»، الذي يحتفي بعبقرية المؤلفين الموسيقيين الروسيين «بيتر إليتش تشايكوفسكي» و«سيرغي رخمانينوف» على مسرح «دبي أوبرا» الأحد (15 فبراير).

تنطلق هذه الأمسية مع «رباعيات رخمانينوف الوترية غير المكتملة»، وعمله الغنائي الرائع «فوكاليز»، قبل الانتقال إلى مقطوعات وباليه «تشايكوفسكي» الشهيرة، من «بحيرة البجع» إلى «كسارة البندق»، تليها «الرباعية الوترية الرقم 1 على سلم ري الكبير»، كما تتاح للحضور فرصة مشاهدة واقتناء أعمال الفنانة التشكيلية «ألينا لافدوفسكايا» المقيمة في دبي، والمستوحاة من هذه السلسلة الموسيقية.