«ربع قرن» يختتم المرحلة الأولى من «المسرح الرقمي»

اختتم مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض، أحد المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، المرحلة الأولى (المحلية) من برنامج المسرح الرقمي الذي أُقيم تحت شعار «نحو مستقبل مسرحي مبتكر».

وذلك في إطار حرصه على تنمية مواهب المنتسبين ودمج التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالفنون الأدائية بما يسهم في تطوير الممارسات المسرحية المعاصرة.

شهد البرنامج تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتقدمة استضاف خلالها المركز نخبة من الخبراء المسرحيين من جمهورية الصين الشعبية ضمن مساعيه لتعزيز التعاون الثقافي والفني وتبادل الخبرات في مجال تقنيات وتصميم المسرح الرقمي وتقنيات الصوت وتقنيات الإضاءة. استندت هذه الورش إلى الخبرات المهنية الواسعة للخبراء الذين قدّموا خلاصة تجاربهم العملية مع التركيز على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تطوير المسرح.