«أبوظبي للشعر» يوظف الرقمنة لنشر المعرفة

تواصلت فعاليات الدورة الثانية لـ«مهرجان أبوظبي للشعر»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مركز أدنيك أبوظبي، ويختتم اليوم (11 فبراير)، وسط حضور واسع من الشعراء والباحثين والأدباء والجمهور والطلبة والمهتمين بالشعر.

وقدم المهرجان تجربة البودكاست الثقافي بوصفها منصة حوارية جديدة ضمن فعالياته؛ حيث جرى تسجيل 4 حلقات في اليوم الأول قدمها عدد من الإعلاميين بمشاركة شعراء ونقّاد وباحثين للحديث عن تجاربهم الإبداعية وقضايا الشعر المعاصر، في حوارات تجمع بين البعدين المعرفي والإنساني. ويتيح هذا المحتوى الرقمي للجمهور متابعة النقاشات الشعرية خارج إطار الفعاليات المباشرة.

وتسهم حلقات البودكاست في توسيع دائرة جمهور الشعر والوصول إلى فئات جديدة من المهتمين بالثقافة، وتعكس توجه المهرجان نحو توظيف الوسائط الرقمية في نشر المعرفة الشعرية وتعزيز حضورها في الفضاء الثقافي المعاصر.

كما قدم «مسرح الشعر» 3 أمسيات شعرية بمشاركة 11 شاعراً؛ حيث شارك في الأمسية الافتتاحية الشعراء مساعد بن طعساس، وعلي الخوار، ومحمد جار الله السهلي، والدكتور خميس المقيمي، وقدمها الإعلامي عبدالله الكربي.