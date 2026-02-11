«الشارقة للشعر النبطي» يسدل ستار دورته الـ 20

اختُتمت، أول من أمس، في المركز الثقافي بمدينة كلباء في الشارقة، فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الشارقة للشعر النبطي، بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بكلباء، ومدير المهرجان بطي المظلوم، ومشاركة عدد من الشعراء والشاعرات، بالإضافة إلى مشاركة فرقة الشوين الحربية، التي قدمت ألواناً من التراث والفلكلور الغنائي الإماراتي.

واشتملت الأمسية، التي شهدت حضوراً مميزاً، وأدارت فقراتها الإعلامية دارين خليفة، على قصائد في الوطن والحكمة والنصيحة ووصف الطبيعة والحنين. وقرأ الشاعر الإماراتي علي مطر الوشاحي قصائد تغنت بحب الشارقة والإشادة بحضورها الثقافي. وقرأ الشاعر الإماراتي أحمد الناصري، عدداً من القصائد الوطنية، والعاطفية.

أما الشاعر الكويتي عايض بن خطاف العجمي، فقد اشتملت قصائده على حس أدبي جمع ما بين وصف المشهد والتغني بالبر ورحلة الأصدقاء. وحملت قصيدة الشاعر اليمني منير السعدي عدداً من أغراض الشعر، منها مدح الشعر والشعراء والشارقة دار القلم والثقافة والفكر.

وفي قصائد الشاعرة أمل الشقصية من سلطنة عُمان، كان جمهور الشعر مع أبيات قرأت جوانب اجتماعية، وأشعار في الحكمة والنصيحة، ومدح الشارقة. أما الشاعرة منيرة السبيعي من البحرين.

فقد ذهبت إلى قصائد في مدح الشارقة، وكذلك قصائد وجدانية. وفي ختام الأمسية، كرم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، ومدير المهرجان بطي المظلوم، الشعراء والشاعرات المشاركين في الأمسية.