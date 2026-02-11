«المواهب الأدبية المحلية».. برنامج يفتح لمبدعي الإمارات آفاقاً جديدة

نجاحات لافتة حققها برنامج «المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية»، الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب، بهدف دعم الشعراء والكتّاب من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وتمكينهم من عرض إبداعاتهم وتعزيز حضورهم على الساحة العالمية.

وأسهم البرنامج، الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، منذ انطلاقه في يونيو 2024 وحتى اليوم، في دعم 28 مشاركة محلية في 17 مهرجاناً عالمياً، ما يعكس أهمية البرنامج ودوره في إبراز قدرة الكفاءات المحلية.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية برنامج «المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية» ودوره في تعزيز علاقات التعاون الدولي والتبادل الفكري مع المؤسسات والمهرجانات والمعارض والملتقيات الأدبية حول العالم، ما يعكس جهود الهيئة وحرصها على رعاية أصحاب المواهب المتميزة، وتحفيزهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

وقالت: «يُمثل البرنامج مساحة إبداعية فاعلة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكتاب والمثقفين والشعراء المحليين، وتوفر لهم فرصاً للتفاعل مع التجارب الثقافية العالمية».

وأعربت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «كتّاب دبي يحملون في جعبتهم قصصاً ينتظرها العالم، فهم يكتبون من قلب مدينة شهدت تحولات لا مثيل لها في زمن قياسي. في دبي، نعيش كل يوم ما قد يستغرق أجيالاً في أماكن أخرى. هذه المدينة تجمع بين العالمية في هويتها والخصوصية في تفاصيلها، وقصص مبدعيها تستحق أن تُروى».