«أضواء الشارقة».. لوحات فنية حافلة بالقصص والرسائل

يعود مهرجان أضواء الشارقة ليبهر الجمهور مرة أخرى خلال فعاليات دورته الـ15 التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، التي شملت حتى الآن 13 موقعاً مختلفاً في الإمارة، وحولتها إلى لوحات فنية وضوئية نابضة بالحياة.

وكعادته، يوفر المهرجان منصة مميزة للمبدعين والفنانين، ممن يستعرضون تجارب ضوئية وتفاعلية جديدة تشكل أعمالاً فنيةً ولوحات استثنائية، كل منها يحمل قصة ورسالة ذات معنى وأثر. ففي مدينة الشارقة تقدم واجهة المجاز المائية «نبض الانتماء» هذه التركيبة التي تبدو حيّة...

حيث يتمدد النور في المكان ليصنع لحظة مشتركة يدخلها الزوار بشكل طبيعي.ومن أبرز العروض لهذا العام أيضاً «خيوط الذاكرة»، الذي يحول منطقة الجادة إلى طبقات من الزخارف، والضوء مُصاغ بعناية.

وفي عرض «نور بين الكلمات»، يتلألأ مبنى «بيت الحكمة» بعرض إسقاط ضوئي ثلاثي الأبعاد. وفي قلب الشارقة، يتألق «حصن الشارقة» كأحد أبرز معالم المهرجان، حيث تتحول واجهته التاريخية إلى مساحة ضوئية نابضة تحكي قصة «دعوة لتحقيق أمنية».