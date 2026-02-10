الإمارات تحصد 5 ميداليات ذهبية في «دبي للطوابع»

أحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة 5 ميداليات ذهبية في ختام معرض دبي الدولي للطوابع 2026. وكرّم عبدالله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، والدكتور براكوب شيراكيتي رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع، الفائزين بالميداليات الذهبية في الحفل الختامي، بحضور ممثلي الدول المشاركة ورؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية.

وحاز عبدالله خوري الجائزة الكبرى الوطنية، كما أحرز الميدالية الذهبية الكبرى على عرض «طوابع أبوظبي». وأحرز أحمد بن عيسى السركال ميدالية ذهبية عن مشاركته «دراسة عن طوابع أبوظبي 1963 - 1973» .

فيما حصل خالد العميرة على ميداليتين ذهبيتين الأولى عن عرض دبي من وكالة بريدية إلى مكتب بريد دائم بين 1909 - 1948 وعرض ثاني عن تاريخ أبوظبي البريدي في الفترة ما بين 1963 إلى 1971. وحاز توماس جوهانسون ميدالية ذهبية على مشاركته بعرض «تطور خدمات البريد الهندية في الخليج العربي – الفترة الكلاسيكية».

وأكد عبدالله خوري، أن هذه النتائج تعكس التزام الهواة الإماراتيين بالحفاظ على التراث البريدي وحرصهم على حفظ هذه الهواية الثقافية من الزوال من خلال العروض الثرية التي شاركوا بها ونالت اهتمام الحضور.

وأضاف خوري: «حصول المشاركين الإماراتيين على هذه الميداليات الذهبية يؤكد تميز المشاركات ويدفعنا للاستمرار في دعم الهواة وتشجيعهم على التوثيق والتعلم وعلى توثيق هذا النوع من التراث الثري». وفي الختام جرت مراسم تسليم علم الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع إلى مدينة بوسطن الأمريكية التي ستستضيف النسخة المقبلة من المعرض، وتسلّم كريس لازاروف المنسق العام لمعرض بوسطن علم الاتحاد.