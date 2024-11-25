المنهالي والكتبي إلى المرحلة الثانية من بطولة فزاع لليولة

ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها اليويلة المشاركون في تقديم عرض مميز، وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية خروج مكتوم بن طراف المنصوري من منافسات البطولة إثر تعرضه لإصابة أثناء عرض اليولة منعته من تكملة التحديات، ليكون التنافس بين 3 يويلة فقط وليكسب بطاقتي الصعود كل من خالد صالح المنهالي من العاصمة أبوظبي الذي حقق 75 علامة، وسعيد علي الكتبي من إمارة عجمان الذي حقق 70 علامة، فيما جاء ثالثاً علي عيسى آل علي من إمارة أم القيوين برصيد 20 علامة.

تنافس المشاركون في 6 تحديات، وهي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث وهو عبارة عن تحدّ تراثي ينال فيه كل يويل يجيب بشكل صحيح 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعدّ القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة. وفي تحدي الموروث لم يتمكن أحد من المشاركين من الإجابة بشكل صحيح على السؤال التراثي.

أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً مميزاً، ليكسب الـ 25 علامة، خالد صالح المنهالي، وسعيد علي الكتبي.

وقدم ابن سبعين، مجموعة من النصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارات الأفضل بحسب الإيقاع، والعمل على تطوير عملية «فرّ» السلاح والتقاطه، من أجل تقديم العرض الأفضل والأنسب في المراحل المقبلة.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق بمجمع حمدان الرياضي، تفوق مكتوم المنصوري وسعيد الكتبي ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، كسب الـ 15 علامة، المنهالي والكتبي.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم فيه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكن كل من المنهالي والكتبي مرة أخرى من الحصول على علامتها. وفي تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في نفس موقع البطولة، تفوق آل علي والمنهالي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

تقدير

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مديرة إدارة الإذاعات، مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نعرب عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الهيئات والمؤسسات الوطنية، التي ترافقنا في جميع فعالياتنا وفي مقدمتها مؤسسة إسعاف دبي، وإدارة الدفاع المدني، شرطة دبي، ونادي دبي لسباقات الهجن، إن التعاون المستمر والمثمر من قبل هذه الجهات كان له الأثر الكبير في ضمان سير الفعاليات على أكمل وجه، وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان للمشاركين والحضور.

وأضافت أواديسيان عملت هذه الفرق لضمان توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والطبية، مما أسهم في نجاح هذه الفعاليات التي تهدف إلى الحفاظ على تراث الدولة وتعزيز التواصل المجتمعي، مؤكدة على أن هذا التعاون المشترك هو جزء لا يتجزأ من نجاح فعالياتنا. يذكر أن الحلقة قدمها راشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

حلّ الفنان معضد الكعبي، ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان، وهو الحاصل على لقب برنامج نجم الخليج في عام 2006، حيث شكر الكعبي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لإتاحته الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج التراثي الذي يحظى بشعبية كبيرة.

جرس الميدان

تمكن اليويل خالد المنهالي من قرع جرس الميدان وانتزاع بطاقة التأهل في منافسات الحلقة الثانية من برنامج الميدان 20، بعد منافسة قوية استمرت حتى التحدي الأخير، وعن هذا التأهل قال المنهالي: كانت المنافسة ستكون أكثر ندية لو تابع أخي مكتوم المنافسات الذي أتمنى له الشفاء العاجل والعودة لينضم إلينا في أقرب وقت.