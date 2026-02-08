20 لوحة في «طيوف حجرية» لعبدالرحيم سالم



افتتح في النادي الثقافي العربي بالشارقة مؤخراً معرض تشكيلي بعنوان: «طيوف حجرية» للفنان الإماراتي عبدالرحيم سالم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وذلك بحضور د. عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي وعلي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعدد كبير من الفنانين التشكيليين ومن محبي الفن.

ضم المعرض ما يربو على 20 لوحة، تعكس عبر اللون والتشكيل جواً فكرياً ووجدانياً واحداً استقصاه بأسلوب يمزج بين التعبيرية الفنية والتجريب اللوني، وتتلخص ملامح هذه التجربة في اختيارات لونية وسط نثار من الحجارة الصغيرة ذات الألوان الفاتحة.

وقال عبدالرحيم سالم إن تجربة التعبير بالحجارة الصغيرة هي تجربة وجدانية راسخة في فكره ومشاعره.

أما د. نجاة مكي فقد عبرت عن سعادتها بهذا المعرض الذي يقام لزميل دراستها ودربها الفني عبدالرحيم سالم، والذي تعده أحد أعمدة الفن في الإمارات وواحداً من أسرع الفنانين في تنفيذ اللوحات الجدارية بدقة متناهية.