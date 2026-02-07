أيام الشارقة التراثية تواصل فعالياتها

تتواصل بقلب الشارقة فعاليات الدورة الـ23 لأيام الشارقة التراثية.

وشهد بيت النابودة توقيع عدة إصدارات حديثة لمعهد الشارقة للتراث من بينها (مرايا العالم في رحلة ابن بطوطة) و(بيت النابودة)، و(قلم أمينة) للأطفال لتعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة التراثية.

وقدم مجلس الدامة لعبة الدامة التقليدية لتعريف الأجيال الجديدة بها.

وناقشت ندوة «أسواق الإمارات... تجارب وذكريات» الحياة التجارية القديمة وعادات البيع والشراء وأهمية توثيق المهن والحرف التراثية للأجيال القادمة.

وشهد جناح البيئات الإماراتية عرض تفاصيل حياة البدو من الرعي إلى بيت الشعر مع إبراز الحرف التقليدية والمطبخ البدوي ودور القهوة العربية كرمز أصيل للضيافة.

وضمن فعاليات الدورة احتفى «المقهى الثقافي» بندوة حول أثر التراث الإسلامي في تطوير التعليم بالبرتغال بمشاركة الدكتور راج إيزار والدكتورة إيناس كامارا بحضور شخصيات ثقافية ورسمية حيث تم تسليط الضوء على دور المساجد والكتاتيب والفنون الإسلامية في تعزيز المناهج التعليمية وربط التراث بالهوية والثقافة المجتمعية.

وتستعرض الدورة على مدار أيامها طقوس إعداد القهوة العربية وإضافات الهيل والزعفران لتجسّد قيم الكرم والتواصل الاجتماعي مؤكدة مكانتها ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وعرض مركز التراث العربي طقس «الجرتق السوداني» عبر محاضرة تطبيقية قدمها الدكتور أسعد عبدالرحمن فيما أبهر فن العيالة الإماراتي الزوار بعروضه الموسيقية والرقصات الشعبية.