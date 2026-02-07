«نظرية الأداء».. رحلات ثقافية وفلسفية

صدر عن مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، كتاب «نظرية الأداء» لمؤلفه سايمون شِبرد، حيث نقله إلى العربية حسام نايل. ويسعى الكتاب، الذي ينتمي إلى سلسلة «مقدِّمات كيمبردج في الفنون والآداب»، إلى الإجابة عن سؤالين هما: ماذا تعني «نظرية الأداء»؟

ولماذا أصبحت كلمة «الأداء» مهمة جداً في تخصصات، مثل: العلوم الاجتماعية، والفنون، والأنثروبولوجيا، والفولكلور، والجغرافيا، والدراسات الدينية؟

ويذهب الكتاب في رحلة واسعة داخل علم الاجتماع، وطقوس التفاعل، والمسرح، والحياة اليومية، والإثنوجرافيا، والفولكلور، والأحداث التواصلية، والأداء الثقافي، والدراما الاجتماعية؛ إذ يسعى المؤلف لتوضيح أصول تسمية «نظرية الأداء»، ومنشأ كلمة «الأداء»، محدداً التعريفات والمصطلحات، والممارسات المصاحبة في كل مجال. ويقدم أفكاراً جديدة بشأن مجموعة واسعة من تعريفات الأداء واستعمالاته.