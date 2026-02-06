Al Bayan
ثقافة

مشاركة ناجحة لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة في «القاهرة للكتاب»

البيان

دبي

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدمت أكثر من 65 فعالية و60 متحدثاً، وسط حضور واسع تجاوز 70 ألف زائر، وتفاعل لافت من زوار المعرض ورواد الفكر والمهتمين بالشأن المعرفي من مختلف الفئات.

وشهد ختام المشاركة وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ومكتبة الإسكندرية، نجاحات نوعية، على رأسها إطلاق مشروع مكتبة صوتية مخصصة لأصحاب الهمم ضمن مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسسة، تضم مجموعة واسعة من ملخصات أبرز الكتب العالمية، تم اختيارها بعناية لتقديم محتوى معرفي ثري وميسر.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن مشاركة المؤسسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب شكلت محطة معرفية متميزة، تجسد التزامها المستمر بدعم صناعة المعرفة العربية وتوسيع آفاق الوصول إليها.