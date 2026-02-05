لوحات فريدة في دبي تلوّنها قصص الثقافات

لوحات فنية تعكس أهمية التبادل الفني والحوار الثقافي في المشهد الإبداعي المتنامي بالمنطقة، يتضمنها معرض فني في دبي نظمته الجمعية الدولية للألوان المائية - فرع العربية (IWS) احتفاء بالذكرى السنوية الرابعة عشرة لتأسيسها، ضمن غاليري آرت سمايلي، ويستمر إلى 7 فبراير الجاري.

ويجمع هذا الحدث البارز فنانين موهوبين في مجال الألوان المائية من مختلف أنحاء المنطقة في عرض فني نابض بالحياة يعكس الإبداع والثقافة والتواصل المجتمعي.

وضم حفل افتتاح المعرض الفنانين: فيصل بستكي، وأحمد ركني، والدكتورة جاسينتا، كما حضره فنانون من خلفيات متنوعة للاحتفاء. وتضمنت عوالم اللوحات دلالات وجماليات تروي تجارب فنية جماعية تجسد القيم الأساسية للوحدة والإبداع والتقدير الثقافي.

وقال مرينماي سيباستيان، ممثل جمعية الألوان المائية الدولية: «تواصل الجمعية رسالتها الثقافية على الصعيد الإقليمي من خلال تنظيم معارض وورش عمل وبرامج للتواصل المجتمعي تسلط الضوء على المواهب الراسخة والناشئة، وتعزز الفن المستدام.

ويعد هذا الحدث المميز جزءاً من احتفال عالمي تحيي فيه فروع الجمعية في مختلف البلدان الذكرى السنوية في آن واحد، مبرزةً رسالة المنظمة في تعزيز السلام والصداقة والتبادل الثقافي العالمي من خلال فن الألوان المائية».

وتابع: «تظل جمعية الألوان المائية الدولية - فرع الجزيرة العربية ملتزمة ببناء مجتمع فني نابض بالحياة في الشرق الأوسط، مجتمع يرعى الإبداع، ويدعم الأصوات الفنية المتنوعة، ويعزز الروابط الثقافية».