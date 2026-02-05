افتتاح «دبي للطوابع» بمشاركة 469 عارضاً من 76 دولة

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات معرض دبي الدولي للطوابع 2026 في قاعة الشيخ مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بحضور كل من بدر العلماء رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات.

وعبدالله خوري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وعلي عبدالرحمن أحمد المنسق العام لمعرض دبي العالمي للطوابع، وراكوب شيراكيتي رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي لجمعيات هواة الطوابع، إلى جانب رؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية، ونخبة من الهواة والمتخصصين.

وتشهد دورة هذه السنة التي تستمر حتى 8 فبراير الجاري، مشاركة دولية واسعة تشمل 76 دولة يمثلها 469 عارضاً من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض منافسات عالمية بإشراف لجنة تحكيم تضم 40 محكماً معتمداً من الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع.

وقال عبدالله خوري: «معرض دبي العالمي للطوابع رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود الهواية، اليوم يجتمع في دبي التاريخ والرياضة والفن والسينما والمسرح وكل أنواع الفنون التي خلدتها الطوابع بوصفها شواهد تاريخية تحكي قصص الدول والشعوب، وتعكس قيم التواصل والتبادل الحضاري.

ويؤكد هذا المعرض مكانة دبي كمنصة عالمية للثقافة والمعرفة، وحرصها على استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة التي تجمع العالم تحت سقف واحد».

وأضاف خوري: «تشمل فعاليات المعرض العديد من الأنشطة والمسابقات الفكرية والثقافية والتاريخية الموجهة للأجيال الناشئة، من خلال الأنشطة التفاعلية، بهدف تعزيز الوعي المعرفي، وترسيخ حب الاكتشاف والتعلّم عبر الطوابع البريدية للحفاظ على هذه الهواية من الاندثار».

وأشار إلى أن تنظيم معرض دبي العالمي للطوابع يأتي متزامناً مع احتفال جمعية الإمارات لهواة الطوابع بمرور 30 عاماً على تأسيسها، ومع مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع و50 عاماً على تأسي الاتحاد الآسيوي لهواة الطوابع، في محطة تاريخية تعكس عمق واستمرارية هذه الهواية على المستويين المحلي والدولي.