سلطان بن أحمد يشهد حفل ختام «إكسبوجر» ويكرم الفائزين بجوائز «الإرث»

وتفضل سموه بتكريم الفائزين بـ«جوائز إكسبوجر للإرث»، في أول إطلاق لها ضمن الدورة العاشرة من المهرجان، في خطوة تعكس توجه «إكسبوجر» نحو ترسيخ الصورة بوصفها أثراً معرفياً مستداماً يتجاوز بعدها الجمالي إلى بعدها الثقافي والتأثيري.
حيث فاز بجائزة «نور علي راشد للإرث الوثائقي»، التي تُكرّم المعارض الوثائقية التي تتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية بصدق ومسؤولية، جايلز كلارك عن معرض «عقد من توثيق الأزمات الإنسانية».
كما كرّم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائز بجائزة «صالح الأستاذ للإرث الفني»، والتي تحتفي بالتميّز الإبداعي والابتكار الفني في التصوير، وحصدها ديميتري إرسلر عن معرض «روسيا ما بعد الشفق»، أما «جائزة بيئة لصون التراث الطبيعي»، التي تأتي برعاية مجموعة بيئة، فقد فاز بها غريغ لوكور عن معرض «بحر نابض بالحياة».
