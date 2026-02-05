سلطان بن أحمد يشهد حفل ختام «إكسبوجر» ويكرم الفائزين بجوائز «الإرث»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل ختام النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي استقطب على مدار أيامه 34 ألف زائر من المصورين وصنّاع الأفلام وعشاق الفنون البصرية باختلاف أنواعها والمهتمين في مجال التصوير، وذلك في رواق التصوير الفوتوغرافي بمنطقة المناخ.

وتفضل سموه بتكريم الفائزين بـ«جوائز إكسبوجر للإرث»، في أول إطلاق لها ضمن الدورة العاشرة من المهرجان، في خطوة تعكس توجه «إكسبوجر» نحو ترسيخ الصورة بوصفها أثراً معرفياً مستداماً يتجاوز بعدها الجمالي إلى بعدها الثقافي والتأثيري.

حيث فاز بجائزة «نور علي راشد للإرث الوثائقي»، التي تُكرّم المعارض الوثائقية التي تتناول القضايا الإنسانية والاجتماعية بصدق ومسؤولية، جايلز كلارك عن معرض «عقد من توثيق الأزمات الإنسانية».

كما كرّم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائز بجائزة «صالح الأستاذ للإرث الفني»، والتي تحتفي بالتميّز الإبداعي والابتكار الفني في التصوير، وحصدها ديميتري إرسلر عن معرض «روسيا ما بعد الشفق»، أما «جائزة بيئة لصون التراث الطبيعي»، التي تأتي برعاية مجموعة بيئة، فقد فاز بها غريغ لوكور عن معرض «بحر نابض بالحياة».

كما تفضل سموه بتكريم شركاء ورعاة النسخة العاشرة لمهرجان «إكسبوجر» من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، تقديراً لدورهم الفاعل في دعم المهرجان، ومساهمتهم في إنجاح برامجه وفعالياته، وتعزيز مكانته كمنصة عالمية رائدة في مجالات التصوير وصناعة المحتوى البصري.

وعلى هامش الحفل، زار سمو نائب حاكم الشارقة معرض «سرديّات الفوتوغراف على امتداد سواحل الخليج» الذي يضم 165 صورة فوتوغرافية ووثيقة أرشيفية من مقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويمثل نقطة انطلاق لاستكشاف دور الفوتوغراف في فهم التاريخ وتأويله. حضر الحفل إلى جانب سموه كل من:

خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، وإدريس محمد الرفيع الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.