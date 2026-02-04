فتح باب المشاركة في مسابقة تأليف النصوص الموجهة للكبار

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن فتح باب استقبال النصوص المشاركة في النسخة السابعة عشرة من مسابقة تأليف النصوص الموجهة للكبار للعام 2026، وقد خصصت هذه النسخة لنصوص تم تأليفها وفق ناظم حددته الهيئة بـ«الإنسان في عالمٍ ما بعد إنساني». وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة:

في ظل الذكاء الاصطناعي والتطور التقني المتسارع، هل صنع الإنسان قاتله؟ من خلال هذا السؤال وما جاوره من أسئلة وإشارات، أردنا المسابقة للاحتفاء بنصوص تستشرف خطر عالم ما بعد بشري وما بعد إنساني.

ووضعت الهيئة العربية للمسرح ضوابط لهذه النصوص، مثل، أن يكون النص المرشح للمسابقة مبنياً على الناظم الدرامي الذي اعتمدته الهيئة العربية للمسرح في العام 2024 وهو (الإنسان في عالم ما بعد إنساني)، وأن يكون النص المرشح عربي الروح، إنساني الأبعاد، وأن يكون النص المرشح للمسابقة جديداً ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى.