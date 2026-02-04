سلطان بن أحمد يشهد انطلاق مهرجان أضواء الشارقة الـ15

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات النسخة الـ15 من مهرجان أضواء الشارقة، تحت شعار «أضواء تعكس حكايتنا»، والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي ويستمر من 3 إلى 15 فبراير الجاري، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.

استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ثم ألقى خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي كلمةً لخصت مسيرة نجاح المهرجان ونموّه طوال السنوات الماضية، مسلطاً الضوء على الأثر الاقتصادي والمجتمعي لهذا الحدث الاستثنائي.

وقال: على مدى أكثر من خمسة عشر عاماً، أصبح مهرجان أضواء الشارقة منصة فنية تجمع الضوء بالفن، والتراث بالابتكار، وتقدم تجارب بصرية تعكس جمال العمارة والهوية الثقافية لإمارة الشارقة، ضمن رؤية تسعى إلى تحويل الثقافة والفنون إلى عناصر حيوية في التنمية السياحية المستدامة.

وأشار المدفع إلى أن القطاع السياحي في الإمارة يواصل نموّه باستمرار، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أرست أسُس التنمية والنهضة في مختلف المجالات، وجعلت محورها الإنسان.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرض الافتتاح الرسمي، الذي جاء بعنوان «رحلة عبر الزمن، إرث من الانتماء» والذي يمثل رحلة سينمائية تُحيي إمارة الشارقة كقصة عن الهوية والوحدة والذاكرة المشتركة.

وانتقال الحكاية عبر الزمن، بداية بالتراث الإماراتي الأصيل وصولاً إلى الشارقة اليوم، المدينة التي تمتلك رؤية متقدمة ومتجذرة في المعرفة والثقافة، ويتناول كل مشهد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وروح المكان، والمجتمع، والتعليم.

وتشمل النسخة الحالية من المهرجان 13 موقعاً مختلفاً بإمارة الشارقة ومنها: دارة الدكتور سلطان القاسمي، وواجهة المجاز المائية، ومنطقة الجادة، ومسجد الشارقة، وغيرها.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات، وعدد من كبار المسؤولين، وجمع من الإعلاميين.