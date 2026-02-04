شعراء وموسيقيون عالميون يحيون «القلب الشاعري» في دبي غداً

يعود مهرجان «القلب الشاعري – الروابط الإنسانية» إلى دبي في دورته الخامسة عشرة، مؤكداً مكانته كإحدى أكثر المنصات الثقافية شمولاً وتركيزاً على الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينطلق المهرجان غداً ويستمر إلى بعد غد، حيث يجمع شعراء وموسيقيين وطلبة وجماهير من مختلف أنحاء دولة الإمارات والعالم.

تأسس مهرجان القلب الشاعري عام 2012 من قبل منظمة سوكا غاكاي الدولية - الخليج تحت إشراف الشاعر الإماراتي الدكتور شهاب غانم، ويحتفي الحدث بدولة الإمارات بوصفها ملتقى ثقافياً نابضاً بالحياة، حيث يرتقي الشعر والموسيقى والتعبير الإنساني فوق الحدود واللغات لإلهام الحوار والتعاطف والشعور المشترك بالإنسانية.

يشارك في المهرجان شعراء مرموقون وموسيقيون بارزون من مختلف دول العالم على خشبة المسرح إلى جانب شعراء شباب طموحين من مئات المدارس في مختلف أنحاء الإمارات، موفرة لهم منصة مؤثرة للتعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم.

يجمع اليوم الأول من المهرجان طلبة من أكثر من 40 مدرسة في دولة الإمارات، حيث يقدمون في قاعة معهد الإمارات المالي، قصائد باللغتين العربية والإنجليزية تتناول مواضيع السلام والاستدامة والأمل والسعادة والصداقة. كما سيلقي الشاعر الإماراتي الكبير وائل الصايغ قصيدة ملهمة للطلاب.

وتأكيداً على مبدأ الشمولية وإتاحة الفرص للجميع، سيتضمن المهرجان عروضاً شعرية وموسيقية ملهمة يقدمها طلبة من أصحاب الهمم من مؤسسات مثل مركز النور للتدريب، ومدرسة منزل، ومركز المستقبل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعزز التزام الحدث بالاحتفاء بكل صوت. كما سيتضمن اليوم عروضاً موسيقية للفنانة ليان أبو فرحة وفرقة وينشستر.

يتضمن اليوم الثاني أمسيات شعرية مؤثرة تقام في نادي زعبيل للسيدات، يلقيها شعراء مرموقون، من بينهم؛ الدكتور شهاب غانم (الإمارات)، ومارك فيدز (المملكة المتحدة)، وفاطمة غطالي (إيران)، والبروفيسور فاشيشثا دويفيدي (الهند)، والزميل الدكتور السيد رمضان (مصر).

وبيتر ميلكاك (سلوفاكيا)، وكريم معتوق (الإمارات)، وجيتا شابرا (الهند)، والبروفيسور الدكتور علوي الهاشمي (البحرين). كما سيتم خلال هذه النسخة إصدار كتابين جديدين ضمن فعاليات القلب الشاعري.

كما سيتضمن اليوم الثاني عروضاً موسيقية يقدمها فنانون بارزون مثل سحر إمامي ومليكا تسديغي من فرقة واديا الموسيقية، وإينا بيتكوفيتش، وسوتشيتا ساتيش، إلى جانب قراءات شعرية للدكتور دايساكو إيكيدا (1928-2023)، الفيلسوف الياباني والمربي والمؤلف والداعي لنزع السلاح النووي والرئيس المؤسس لمنظمة سوكا غاكاي الدولية.