«مدارس الحياة» ترسّخ مكانة دبي الإبداعية



أنشطة تفاعلية وتجارب إبداعية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر مبادرتها «مدارس الحياة»، الهادفة إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية مبتكرة تسهم في تنمية المهارات الحياتية والثقافية والإبداعية، وتعزيز التواصل والتفكير الإيجابي لدى مختلف فئات المجتمع، وصقل خبراتهم في مجالات متنوعة.

وستتضمن أجندة المبادرة، التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، خلال شهر فبراير الجاري أكثر من 34 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع وتتيح لزوار المكتبات فرصة استكشاف جماليات الخط العربي، والاطلاع على روائع الأدب العربي، وتطوير قدراتهم الموسيقية، وإثراء معارفهم اللغوية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية، ما يسهم في تحويل مكتبات دبي العامة إلى مراكز معرفية نابضة بالحياة، ومنصات للتعلّم المستمر والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.