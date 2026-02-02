صراع البقاء.. رسائل إلى الإنسان

من القصص البليغة ذات الدلالات المهمة والمتعددة، القصة التي رواها المصور الأمريكي «ستيفن ويلكس» من بوتسوانا.

شاهد «ستيفن» حيوانات تندفع نحو بركة ماء شحيحة في ذروة القحط في منطقة «دلتا أوكافانغو»، هنالك نشرت الفيَلة آذانها، وبسطت الظباء والحُمر الوحشية سيقانها في اندفاع هائج، كما خَفَضَ فرس نهر رأسه لمهاجمة فيل صغير، فيما فتح آخر فمه الضخم لإخافة الجميع.

روى «ستيفن» قصته كما نشرتها «ناشيونال جيوغرافيك» العربية، حيث قام بتطبيق تقنيته الشهيرة Day to Night حيث يلتقط حوالي 1500 صورة من موقع واحد على مدار 18 إلى 36 ساعة، ثم يدمج أفضل 50 لقطة تقريباً لإنشاء صورة نهائية.

يقول ستيفن: كانت الحيوانات كلها عطشى تشعر بالاحترار والتوتر، تبحث فقط عن البقاء.

بينما قبل 10 سنوات كان المشهد مختلفاً تماماً! كان هناك هدوء وتعاون بين الحيوانات دون أي تنافس! فلكلٍ منها دوره. التغيير بات واضحاً.. لقد بدأت الفيَلة تقتحم المزارع القريبة بحثاً عن الماء، وهذه مقدمة لصراع عالمي على الموارد الطبيعية.

استخدام التقنية كان بغرض إبراز مكانٍ عاد فيه التناغم الطبيعي تدريجياً، حيث استقرت جماعات من أسود بحر «ستيلر» الشرقية على صخور «جزيرة ماك راي» في «مضيق مالاسبينا» القريب من مدينة فانكوفر الكندية.

وقد عادت أعداد هذه الكائنات، التي كانت مهددة بالانقراض سابقاً، إلى النمو بوتيرة بطيئة لكنها مستقرة بفضل التشريعات الفيدرالية في كندا والولايات المتحدة.

لقد عززت التجربة اعتقاده بفاعلية السياسات التي يمكن أن تساعد على تخفيف الأضرار البيئية الناتجة عن الإنسان قدر الإمكان.



فلاش

يقول: دائماً ما تسبقنا هذه الحيوانات بخطوات إلى المستقبل.. وأرى في ذلك دعوة للتحرك

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae