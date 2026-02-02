«إكسبوجر»: جوش إديلسون ونيكول تانغ يحصدان «جائزة المصور الصحفي المستقل»

أعلنت لجنة تحكيم النسخة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» فوز المصور جوش إديلسون عن مشروع «الجحيم: كاليفورنيا تشتعل» والمصورة نيكول تانغ عن مشروع «أوكرانيا: أقصر وداع» بالمركز الأول مناصفة ضمن «جائزة المصور الصحفي المستقل».

جاء الإعلان خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات المهرجان، حيث سلّم طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجوائز للفائزين، وتسلّم المصور جيمس كلارك الجائزة بالنيابة عن المصورة نيكول تانغ، وذلك بحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والمصورين والمهتمين بالشأن الفني وتزامناً مع تكريم الفائزين ضمن برنامج «عدسة العالم» في الحفل ذاته.

وجاء اختيار الفائزين من قائمة قصيرة ضمت 8 مشاريع تأهلت للمرحلة النهائية واستحق المصوران الجائزة تقديراً لمشروعهما اللذين رصدا تحولات كبرى على الساحتين الدولية والبيئية.

وكرمت علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن برنامج «عدسة العالم» 6 مصورين و6 مصورات بواقع مصور واحد ومصورة واحدة من ست قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا.

وكرم المهرجان من أفريقيا المصور النيجيري أويوولي لاوال والمصورة المصرية أمينة قدوس، ومن آسيا المصور الصيني كيتشون تشانغ، والمصورة الفلسطينية سمر أبو العوف، ومن أوروبا المصور السلوفيني سيريل جازبيك والمصورة سفيت جاكلين.

ونال التكريم من أمريكا الشمالية المصورة الكندية أمبر براكن والمصور المكسيكي فيليكس ماركيز، ومن أستراليا وأوقيانوسيا المصورة أليثيا كيسي، والمصور جويل بنغيغي، ومن أمريكا الجنوبية المصور البيروفي أليساندرو تشينكو، إلى جانب المصورة البيروفية آنا سوتيلو.