«الوُلفة» ينطلق في دبي مع فعاليات «حق الليلة»

ويشتمل البرنامج الذي يغطي كافة أرجاء دبي على الاحتفالات في الأحياء والفعاليات الكبرى، حيث يدعو الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار للتفاعل مع العادات الإماراتية الراسخة من خلال تجارب هادفة وشاملة.
وينطلق الموسم رسمياً مع «حق الليلة»، وهي عادة إماراتية أصيلة تحتفي باقتراب شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات واحتفالات الأطفال وتبادل الحلويات.
ويُدعى فيه الأطفال لارتداء الملابس التقليدية، وترديد الأهازيج التراثية، وجمع الحلويات، والمشاركة في ورش العمل والألعاب، بينما يستكشف الكبار سوق المنتجات المحلية الذي يضم مزارعين إماراتيين. جميع الأنشطة مشمولة ضمن تذكرة الدخول.
فيما تقدم الفعاليات المجاورة في منتزه إكس بارك جونيور تجارب تفاعلية إضافية للأطفال، لتوفر الوجهتان أجواء فريدة في الهواء الطلق بأسلوب مريح للعائلات والصغار. إضافة إلى فعاليات في «ذا سكوير» بند الشبا، في 2 فبراير 2026.
حيث يقام نشاط عائلي بطابع تفاعلي يركز على المشاركة وروح الألفة. ويُدعى الأطفال للمشاركة في ورشة تزيين البسكويت، إلى جانب توزيع الحلويات التقليدية، في تجربة بسيطة ومريحة تعكس الطابع المجتمعي للمناسبة، وتستحضر أجواء حق الليلة في مساحة مفتوحة لتناول الطعام بطابع الحي السكني.
وتركز هذه التجارب على الأنشطة المخصصة للصغار، بما فيها توزيع الحلويات التقليدية وسرد القصص التراثية، في أوساط مليئة بالأُلفة تعزز روح العطاء والترابط المجتمعي وأجواء الفرح المشترك. ومن بينها: حق الليلة في مدينة الطفل (31 يناير 2026- 4 بعد الظهر حتى 7 مساء).
حق الليلة في برواز دبي (1 فبراير 2026- 4 بعد الظهر حتى 7 مساء)، حق الليلة في حديقة البرشاء جنوب (1 فبراير 2026، 4 بعد الظهر حتى 7 مساء)، حق الليلة في فرجان دبي (2 فبراير 2026، 4 بعد الظهر حتى 8 مساء)، حقق الليلة قبل رمضان في فندق دوسيت ثاني دبي (2 فبراير 2026، 10 صباحاً حتى 5 مساء)، حق الليلة في فندق وشقق دبل تري باي هيلتون دبي – إم سكوير ( 3 فبراير 2026).
وتحتفي المطاعم والمقاهي ومختلف وجهات المأكولات في أنحاء دبي بمناسبة «حق الليلة» عبر باقة من التجارب العائلية التي تجسد قيم الكرم والمشاركة وأصالة التقاليد الثقافية.
وتنقل هذه الفعاليات روح المناسبة إلى تفاصيل تجارب الطعام اليومية، من خلال عناصر تفاعلية وعروض حيّة لإعداد الأطباق وتوزيع الحلويات، لتقدّم أجواء ثقافية مجتمعية دافئة تجمع العائلات والأطفال قبيل حلول شهر رمضان المبارك. ومن بين الجهات والتجارب في الصدد:
تجارب طعام «حق الليلة» في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي (حتى اليوم 31 يناير 2026)، حيث يستضيف المركز الدولي لفنون الطهي بدبي تجارب طعام تفاعلية احتفالاً بحق الليلة، تتضمن عروض طهي حيّة وأنشطة عملية مخصّصة للأطفال. ويشارك طلاب المركز في هذه الفعالية لتسليط الضوء على الطعام كعنصر أساسي في الاحتفالات الثقافي، بما يعزز التعلم المشترك والتواصل بين الأجيال.