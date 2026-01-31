«الوُلفة» ينطلق في دبي مع فعاليات «حق الليلة»

ينطلق موسم «الوُلفة» في دبي ببرنامج حافل بالفعاليات التي تحتفي بأبرز المناسبات الثقافية، بما في ذلك «حق الليلة» و«رمضان في دبي» و«العيد في دبي»، إذ يسلط الضوء على التقاليد الإماراتية العريقة والقيم المشتركة والهوية الثقافية التي تواصل تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية في جميع أنحاء الإمارة.

ويشتمل البرنامج الذي يغطي كافة أرجاء دبي على الاحتفالات في الأحياء والفعاليات الكبرى، حيث يدعو الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار للتفاعل مع العادات الإماراتية الراسخة من خلال تجارب هادفة وشاملة.

وينطلق الموسم رسمياً مع «حق الليلة»، وهي عادة إماراتية أصيلة تحتفي باقتراب شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات واحتفالات الأطفال وتبادل الحلويات.

وتعم أجواء «حق الليلة» الاحتفالية مختلف أنحاء دبي مع فعاليات عديدة ضمن العديد من الوجهات، بينها: مهرجان الحصاد – نسخة «حقّ الليلة»، الذي ينطلق اليوم في ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي، ويحتفي بالتقاليد الثقافية عبر برنامج مخصص للعائلات.

ويُدعى فيه الأطفال لارتداء الملابس التقليدية، وترديد الأهازيج التراثية، وجمع الحلويات، والمشاركة في ورش العمل والألعاب، بينما يستكشف الكبار سوق المنتجات المحلية الذي يضم مزارعين إماراتيين. جميع الأنشطة مشمولة ضمن تذكرة الدخول.

وفي ديليفرو × فريج حق الليلة، تبدأ اليوم، في سيتي ووك فعاليات عائلية مستوحاة من مفهوم «البقالة» صُمِّمت لتكون متجراً صغيراً تقليدياً يقدّم تشكيلة متنوعة من الحلويات والمأكولات الاحتفالية، مع ديكورات مميزة وظهور شخصيات فريج الشهيرة في تجربة ثقافية ممتعة للكبار والصغار.

وكذلك تقام فعاليات حق الليلة في سوق المزارعين، في السركال أفينيو، اليوم، وفي مركز جميل للفنون، الجداف، غداً. إلى جانب برامج القرية العالمية في الخصوص، التي تقام اليوم، وتقدم القرية الفعاليات بطابع ثقافي غني مع ديكورات تراثية متميزة، وبرنامج موجه للعائلات وأنشطة للأطفال من بينها توزيع الحلويات من قبل تجار إماراتيين يتألقون بالزي التقليدي.

كما تنظم فعاليات في شاطئ كايت كايت، في 2 فبراير 2026، 5 حتى 7 مساء. إذ يستضيف احتفالاً مميزاً بـ «حق الليلة» في مساحاته الخارجية المناسبة للعائلات، وسيتم توزيع الحلويات ضمن منطقة المطاعم والمقاهي في سلال تراثية بطابع مميز.

فيما تقدم الفعاليات المجاورة في منتزه إكس بارك جونيور تجارب تفاعلية إضافية للأطفال، لتوفر الوجهتان أجواء فريدة في الهواء الطلق بأسلوب مريح للعائلات والصغار. إضافة إلى فعاليات في «ذا سكوير» بند الشبا، في 2 فبراير 2026.

حيث يقام نشاط عائلي بطابع تفاعلي يركز على المشاركة وروح الألفة. ويُدعى الأطفال للمشاركة في ورشة تزيين البسكويت، إلى جانب توزيع الحلويات التقليدية، في تجربة بسيطة ومريحة تعكس الطابع المجتمعي للمناسبة، وتستحضر أجواء حق الليلة في مساحة مفتوحة لتناول الطعام بطابع الحي السكني.

كما تحتفي مجموعة من أبرز الفنادق والوجهات العائلية في مختلف أنحاء دبي بفعالية «حق الليلة»، من خلال تجمعات ثقافية تهدف إلى تعريف العائلات والأطفال بالتقاليد الإماراتية الأصيلة قبل شهر رمضان المبارك.

وتركز هذه التجارب على الأنشطة المخصصة للصغار، بما فيها توزيع الحلويات التقليدية وسرد القصص التراثية، في أوساط مليئة بالأُلفة تعزز روح العطاء والترابط المجتمعي وأجواء الفرح المشترك. ومن بينها: حق الليلة في مدينة الطفل (31 يناير 2026- 4 بعد الظهر حتى 7 مساء).

حق الليلة في برواز دبي (1 فبراير 2026- 4 بعد الظهر حتى 7 مساء)، حق الليلة في حديقة البرشاء جنوب (1 فبراير 2026، 4 بعد الظهر حتى 7 مساء)، حق الليلة في فرجان دبي (2 فبراير 2026، 4 بعد الظهر حتى 8 مساء)، حقق الليلة قبل رمضان في فندق دوسيت ثاني دبي (2 فبراير 2026، 10 صباحاً حتى 5 مساء)، حق الليلة في فندق وشقق دبل تري باي هيلتون دبي – إم سكوير ( 3 فبراير 2026).

وتحتفي المطاعم والمقاهي ومختلف وجهات المأكولات في أنحاء دبي بمناسبة «حق الليلة» عبر باقة من التجارب العائلية التي تجسد قيم الكرم والمشاركة وأصالة التقاليد الثقافية.

وتنقل هذه الفعاليات روح المناسبة إلى تفاصيل تجارب الطعام اليومية، من خلال عناصر تفاعلية وعروض حيّة لإعداد الأطباق وتوزيع الحلويات، لتقدّم أجواء ثقافية مجتمعية دافئة تجمع العائلات والأطفال قبيل حلول شهر رمضان المبارك. ومن بين الجهات والتجارب في الصدد:

تجارب طعام «حق الليلة» في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي (حتى اليوم 31 يناير 2026)، حيث يستضيف المركز الدولي لفنون الطهي بدبي تجارب طعام تفاعلية احتفالاً بحق الليلة، تتضمن عروض طهي حيّة وأنشطة عملية مخصّصة للأطفال. ويشارك طلاب المركز في هذه الفعالية لتسليط الضوء على الطعام كعنصر أساسي في الاحتفالات الثقافي، بما يعزز التعلم المشترك والتواصل بين الأجيال.