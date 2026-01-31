«جماليات عمانية» في «العويس» قوامها التشكيل والموسيقى

نُظّمت، مساء أول من أمس، فعاليات برنامج «جماليات عمانية»، في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حيث اشتملت على معرض تشكيلي وحفل موسيقي «تشيللو» وأمسية شعرية ومحاضرة فنية ومشغولات يدوية، وذلك بمقر مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بشارع الرقة في دبي.

حضر حفل افتتاح الفعاليات المستشار طلال الوهيبي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وعبدالحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة، وجمهور كبير من محبي الفنون التشكيلية والموسيقية من أصدقاء المؤسسة فضلاً عن عدد كبير من أبناء الجالية العمانية، حيث تجولوا في أروقة المعرض الذي اشتمل على لوحات تشكيلية ومنحوتات خشبية ومشغولات يدوية وغيرها من المفردات الثقافية العمانية.

ضم المعرض عشرات اللوحات من مختلف المدارس والتوجهات الفنية، وقد شارك فيه كل من: جمال الجساسي وإسراء بازرعة وأسماء الحبسية وإسماعيل البلوشي وأصيلة الغافري وأفلح الراشدي والمؤيد الراشدي ود. إلهام النصاري وأمينة الرسبية وجمانة الجساسية وجهان العميري ورحاب العلوية وريم البطحري .

وسارة الريامية وسامية الفليتية وسمية الشقصية وسمية باتميرا وسناء الصابري وسناء الهنائية وسهى الابروية وعائشة السيابية وعفاف المقبالية وعفراء البلوشية وغريب الزدجالي وفاطمة البوسعيدية وفاطمة المرهون ومآثر سعيد.

ومحمود المهمولي ومسلم الحجري وملك الريامي ومنى البلوشية وميعاد العجمية ونايلة الوضيحي ووفاء الزعابية ويحيى المسكري، بالإضافة إلى مقصورة فنون للمشغولات اليدوية بجامعة نزوى وتعرض أعمال كل من أفراح الإسحاقية وسعيد الداوودي حمد السماحي.

وسلط المعرض الضوء على جماليات التجربة التشكيلية العمانية على تنوع مدارسها وأساليبها الفنية وما تحمله من رؤى فكرية وفلسفية تعكس ثراء البيئة العمانية وتاريخها وتحولاتها.

واشتمل اليوم الأول من الفعاليات على حفل موسيقي أحيته الفنانة العمانية مريم المنجية وهي أول عازفة تشيللو في منطقة الخليج، حيث عزفت المقطوعات التالية (تقسي، نانا، الله يا دار زايد، جانا الهوى، أحب البر والمزيون، يا منيتي، أعطني الناي وغني، يا مركب الهند، ابعاد، شويخ من أرض مكناس، لولا المحبة، يا سمار ما يحلى السمر، لا لا تضايقونا، يا صولي، سمارة يا سمارة).

وفي نهاية فعالية اليوم الأول قدم سعادة عبدالحميد أحمد درع العويس التذكارية للفنانة مريم المنجية وتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح.