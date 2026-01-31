«بيت الفلسفة» يكشف عن لوحتين للإيطالي تشيكوني

شهد بيت الفلسفة في إمارة الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفلاً كُشف النقاب فيه عن لوحتين فنيتين فلسفيتين رسمهما الرسّام الإيطالي ماكسيمليان تشيكوني. واستُهل الحفل بكلمة ألقاها عميد بيت الفلسفة، الدكتور أحمد برقاوي، قال فيها:

«أن تتصدر بيت الفلسفة لوحتان: لوحة رافائيل (مدرسة أثينا)، التي تضم فلاسفة العصر القديم، ولوحة الفنان الإسباني ماكسيمليان تشيكوني (الفلاسفة العرب)، فهذا يعني أننا في الفجيرة امتداد لتاريخ الفلسفة كله».

وألقى أحمد السماحي، مدير بيت الفلسفة، كلمة شكر فيها سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل، وعلى مبادرته الجليلة التي تأتي في سياق تعاون مستمر وتطوير مستدام نفذه بيت الفلسفة بالتعاون مع الجمعيات الفلسفية العربية والدولية، وهو ما أثمر نجاحات كبيرة، أبرزها استضافة أولمبياد الفلسفة العالمي في عام 2027، وتنظيم المدرسة الشتوية التي انعقدت مرتين متتاليتين، وضمت نخبة من الفلاسفة العرب والعالميين، مسهمة بذلك في تعزيز مكانة الإمارة في المجال الفلسفي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال: «إن بيت الفلسفة وهو يحتفل بالفلسفة عبر نشاطاته المتعددة، فإنه هذه المرة يحمل الفن على الاحتفال به، بلوحة الفنان الإسباني الشهير ماكسيمليان تشيكوني لوحة (الفلاسفة العرب)».