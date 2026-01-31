العمل الثقافي وبناء الدول.. تجارب ومحطات

معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب. وأدارت الجلسة الإعلامية منى سلمان، وفي الجلسة سلط المتحدثون الضوء على دور المؤسسات الثقافية، ودعم الهوية الوطنية وبناء الدول، وتناولوا بعض التجارب في العمل الثقافي وتعزيز القوة الناعمة.
وأشار إلى دور مركز أبوظبي للغة العربية في العمل على ارتقاء المجتمع ثقافياً ومعرفياً، لتوسيع مداركه وتنويع معارفه، من خلال الترجمة الفعلية لرؤية المركز الاستراتيجية في تعزيز اللغة العربية وتمكينها، ودعم حضورها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وتحفيز البحث العلمي، ونشر ثقافة القراءة، وتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها، وتطوير المواهب الإبداعية، وتحفيزها، وريادة التحول الرقمي، منوهاً بجهود المركز في إطلاق حملات مجتمعية داعمة.
وبرامج توعوية، ومبادرات ثقافية تخدم اللغة العربية وتنهض بها، وتنشر التراث الثقافي العربي، وتدعم البحث العلمي والدراسات، وتحفز على الإبداع والابتكار وتكرّمه بمنح وجوائز، وتقيم شراكات مع جهات رسمية ومؤسسات عالمية، ومنظمات دولية تترجم رؤى المركز.