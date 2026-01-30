سلطان بن أحمد يشهد انطلاق «إكسبوجر» 10

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً، من أكثر من 60 دولة، تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري».

واستُهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلاه عرض بصري، قدّم قراءة مكثفة لجوهر مهرجان «إكسبوجر». وخلال كلمته في افتتاح المهرجان، أكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن مهرجان «إكسبوجر» يدشن اليوم مسيرة عشرة أعوام من الاحتفاء بالتصوير، جرى خلالها ترسيخ المهرجان، بوصفه مساحة فنية ومعرفية، استقطبت 1461 مصوراً، وعرضت 10440 صورة مطبوعة.

وألقى معالي هاريس دوكاس عمدة أثينا، كلمة بمناسبة اختيار العاصمة اليونانية ضيف شرف الدورة العاشرة، أشار فيها إلى أن الصورة باتت من أقوى اللغات المشتركة بين الشعوب. وقال: نفخر بمشاركتنا في النسخة العاشرة من المهرجان من خلال مجموعة من اللوحات وكوكبة من الفنانين اليونانيين.

«حوار بصري»

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أولى جلسات اليوم الأول من المهرجان، والتي افتُتحت بجلسة عنوانها «قصص بصرية تغيّر كل شيء»، تحدّث فيها سانفورد آر كليمان، وأدارها كريس فايد.

كما شهد سموه جلسة بعنوان «حوار بصري: قصص إنسانية من منظور الفن الحديث والتصوير الفوتوغرافي المعاصر»، جرى خلالها حوار بين الشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، والمصور العالمي محمد محيسن.

وأكد الشيخ سلطان بن سعود القاسمي أن مقارنة اللوحات الفنية التاريخية بالصور الفوتوغرافية المعاصرة، تكشف تشابه التجربة الإنسانية عبر الأزمنة، رغم اختلاف الوسائل والأمكنة، لافتاً إلى أن بعض الصور، تختزن تساؤلات مفتوحة حول ما تُرك خلفها، وتؤكد أن السرد البصري يوثق الذاكرة والهوية والانتماء في آن واحد.

بدوره، أكد محمد محيسن أن الصورة لا تنفصل عن الإنسان الذي يقف خلفها أو أمامها. وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أروقة المهرجان، مطلعاً على جناح «أثينا»، ضيف شرف المهرجان، وما يضمه من لوحات ومعارض فنية، تسهم في إثراء الحوار الفني والحضاري بين الشارقة وأثينا.

وعرج سموه على مؤسسة «القلب الكبير»، التي قدمت لسموه كتاباً من إصداراتها، يوثق بالصور عدداً من المحطات الإنسانية التي شارك فيها سموه، كما اطلع على مجموعة من الأجنحة والمعارض.

حضر الافتتاح إلى جانب سموه: الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي.

والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن للقادة والمبتكرين، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين والمشاركين في المهرجان.