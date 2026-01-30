مسرح دبي الوطني يعلن أجندته لعام 2026

أعلن مجلس إدارة مسرح دبي الوطني عن أجندة فعالياته للعام 2026، والتي تأتي تزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة «عام الأسرة 2026»، تأكيداً على الدور المحوري للفنون الأدائية في دعم التماسك الأسري، وتعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ الثقافة كمساحة جامعة لكل أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المسرح بدبي، بحضور ياسر علي القرقاوي، رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله صالح، نائب الرئيس، والشاعرة الهنوف محمد، أمين السر، وعادل إبراهيم، المدير المالي، وحمد الحمادي، رئيس اللجنة الثقافية، وعبدالله المهيري، رئيس لجنة العلاقات العامة، إبراهيم استادي، رئيس اللجنة الإعلامية. وقد جرى اعتماد خطة برامجية شاملة تراعي احتياجات الأسرة الإماراتية بمختلف فئاتها العمرية، وتوازن بين الترفيه الهادف والتثقيف الفني.

وأكد ياسر علي القرقاوي أن أجندة مسرح دبي الوطني لعام 2026 جاءت ثمرة جهد جماعي وتخطيط مدروس، وتم إعدادها بما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، وتجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ الأسرة كركيزة أساسية لبناء المجتمع وتعزيز تماسكه.

وأشار إلى أن المسرح يحرص على تقديم تجربة فنية متكاملة تعزز الحوار الأسري، وتدعم القيم الثقافية، وتوفر مساحة حاضنة لاكتشاف المواهب الجديدة وتمكينها.

وأضاف القرقاوي، أن الدعم الذي يحظى به المسرح من وزارة الثقافة وهيئة دبي للثقافة والفنون يشكّل ركيزة أساسية في تنفيذ برامجه النوعية، مؤكداً حرص مجلس الإدارة على أن تكون فعاليات عام 2026 شاملة ومتنوعة، وتقدم محتوى فنياً وتثقيفياً يسهم في تنمية الذائقة الجمالية.

وأوضح الفنان عبدالله صالح، أن أجندة عام 2026 تتضمن إنتاج مسرحية اجتماعية كوميدية موجهة للكبار، تُقدَّم خلال فترة عيد الأضحى المبارك عبر ثلاثة عروض، بما يتيح للعائلات خوض تجربة مسرحية مشتركة تعالج قضايا اجتماعية بروح إيجابية.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا دراسة عدد من النصوص المسرحية المقدمة تمهيداً لاختيار النصوص الأنسب، على أن يتم وضع الخطة الإنتاجية للعمل بناءً على القيمة الأدبية والفنية للنصوص المختارة، وبما ينسجم مع رؤية المسرح ورسالة عام الأسرة 2026.

وأكدت الهنوف محمد، أن كورال مسرح دبي الوطني يشكّل أحد المسارات الفنية التي يوليها المسرح اهتماماً خاصاً ضمن أجندة رعاية المواهب، مشيرةً إلى مشاركة الكورال في أمسيات فنية ووطنية واجتماعية تُنظَّم بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات مجتمعية، وتعكس قيم الهوية الوطنية والانتماء، وتعزز حضور الفن كجسر للتواصل بين أفراد المجتمع.

وأوضح الفنان عادل إبراهيم بن سيفان، أن المسرح ينظم، بالتعاون مع مكتبة محمد بن راشد، جلسات حوارية وثقافية متخصصة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمسرح الموافق 27 مارس، تستضيف نخبة من المؤثرين في مجالات الفنون الأدائية والثقافة، إلى جانب نجوم المسرح المحلي والخليجي والعربي.

وأكد الفنان عبدالله المهيري أن مشاركة مسرح دبي الوطني في مهرجان دبي للفنون الأدائية، تأتي في إطار حرص المسرح على التواجد الفاعل في المنصات الفنية الكبرى، وتقديم أعمال مسرحية تعبّر عن تطور التجربة المسرحية الإماراتية، وتعكس القيم الثقافية والمجتمعية .