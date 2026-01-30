«أبوظبي للغة العربية» يطلق مشروع «النشر الرقمي العربي»

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، وضمن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ57، «ملتقى النشر الرقمي العربي.. آفاق جديدة ومستقبل واعد»، الذي عكس حرص المركز على دعم صناعة النشر العربي، وتعزيز حضور المحتوى العربي الرقمي عالمياً. وشهد الملتقى، الإعلان الرسمي عن مشروع النشر الرقمي العربي، من خلال الشراكة مع شركة «أمازون»، لرقمنة الكتاب العربي، وتوزيعه عالمياً.

شارك في الملتقى كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيما أدارت الجلسة الافتتاحية عائشة المزروعي، مدير إدارة معارض الكتاب والفعاليات في مركز أبوظبي للغة العربية.